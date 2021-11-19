https://sputnik-georgia.ru/20211119/oni-poydut-na-vse-vklyuchaya-krovoprolitie---kobakhidze-o-tselyakh-natsdvizheniya-262222995.html

"Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения"

"Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения"

ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готова пойти на все, в том числе на кровопролитие, ради освобождения... 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T15:12+0400

2021-11-19T15:12+0400

2021-11-19T15:47+0400

новости

грузия

единое нацдвижение

ираклий кобахидзе

тюрьма

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" готова пойти на все, в том числе на кровопролитие, ради освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из заключения, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.Лидер "Грузинской мечты": Саакашвили ответственен за здоровье Хоштария>>Одной из причин отказа переводить голодающего в тюрьме Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.По его словам, власти ответственны за жизни людей, поэтому следует учитывать все риски. "Нужно учитывать риски, что они пойдут на все, включая кровопролитие, я могу это четко заявить... Вы помните, сколько человек стали жертвами этой политической силы, когда в течение 9 лет господствовал ее режим", - отметил Кобахидзе.Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу>>Саакашвили, который содержится в тюремной больнице в Тбилиси, в четверг, на 49-й день голодовки потерял сознание и был помещен в реанимационное отделение. Несмотря на рекомендации консилиума врачей, созванного Народным защитником Грузии, срочно перевести Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, он по-прежнему остается в тюремной больнице.После вчерашних событий депутат парламента, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко не исключил, что Саакашвили все же может был этапирован в гражданскую больницу. Решение, по его словам, будет принято после того, как будет установлено, какие конкретно нужны исследования.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/gosdep-ssha-esche-raz-prizval-vlasti-gruzii-dostoyno-i-spravedlivo-otnositsya-k-saakashvili-262208251.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе, тюрьма, возвращение и арест саакашвили