https://sputnik-georgia.ru/20211119/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prizvala-vlasti-perevesti-saakashvili-v-grazhdanskuyu-bolnitsu-262221586.html

Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу

Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу

ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария и группа врачей еще раз призвали министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу... 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T15:16+0400

2021-11-19T15:16+0400

2021-11-19T15:16+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария и группа врачей еще раз призвали министра юстиции и Специальную пенитенциарную службу перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в многофункциональную клинику, говорится в заявлении омбудсмена.Саакашвили, объявившего голодовку 50 дней назад, накануне вечером перевели в реанимационное отделение тюремной клиники, после того как он потерял сознание.Группа экспертов при Народном защитнике в пятницу еще раз навестила Саакашвили.По мнению экспертов, у Саакашвили была не просто потеря сознания, а судороги, вызванные энцефалопатией Вернике."В такой период для полноценной оценки очаговых процессов в мозге необходимо МРТ исследование вместе с МР венографией. Также рекомендуется провести электроэнцефалограмму", - говорится в заявлении.По данным народного защитника, специалисты уже представили полный список рекомендаций главврачу тюремной клиники.Согласно официальным данным, предоставленным Специальной пенитенциарной службе, в тюремной клинике нет аппарата для магнитнорезонансной томографии, а есть только аппарат компьютерной томографии, который был установлен две недели назад и пока работает в тестовом режиме.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Такое решение было принято после того, как Саакашвили перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья, а также из соображений безопасности. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.На данном этапе, по сообщению властей, перевод Саакашвили в гражданскую клинику будет зависеть от нужд пациента и заключения врачей.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили