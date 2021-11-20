https://sputnik-georgia.ru/20211120/po-stopam-muzha-zhena-morgenshterna-otkryla-salon-krasoty-v-tsentre-moskvy-262174299.html

По стопам мужа: жена Моргенштерна открыла салон красоты в центре Москвы

По стопам мужа: жена Моргенштерна открыла салон красоты в центре Москвы

Как оказалось, Дилара умеет не только снимать видео для TikTok и публиковать красивые фото в Instagram 20.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-20T07:08+0400

2021-11-20T07:08+0400

2021-11-20T07:08+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

моргенштерн

дилара зинатуллина

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Новоиспеченная супруга эпатажного рэпера и предпринимателя Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина решила заняться бизнесом и открыла свой собственный салон красоты в центре Москвы."Можете поздравлять - это свершилось. Сегодня я открыла свой собственный салон красоты. Кажется, я слегка опустошила семейный бюджет, но хотелось сделать качественно и с душой - так, чтобы люди приходили в салон не из-за меня, а ради хороших мастеров, удобного расположения и адекватных цен", - написала знаменитость в Инстаграм. Об этом проекте Моргенштерн чуть не обмолвился в интервью Собчак еще до свадьбы, но тогда рэпер не хотел "спугнуть удачу" и просто намекнул, что скоро они начнут с Диларой новое дело. Реснички, брови и ногти - вот, чем будут заниматься в салоне Зинатуллиной. К слову, по информации СМИ, в салоне красоты будет работать мама Дилары — мастером по маникюру. Судя по всему, Зинатуллина очень хочет не зависеть от финансов популярного мужа и стать независимой и успешной бизнес-леди, а не просто блогером. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моргенштерн, дилара зинатуллина, российский шоу-бизнес