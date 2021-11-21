https://sputnik-georgia.ru/20211121/korona-morona-ili-pochemu-nekotorym-tak-trudno-poverit-v-suschestvovanie-koronavirusa-262075014.html

Корона-морона, или Почему некоторым так трудно поверить в существование коронавируса?

Корона-морона, или Почему некоторым так трудно поверить в существование коронавируса?

Забавную и очень жизненную историю об отношении к коронавирусу одного самобытного грузина рассказывает писательница и колумнист Sputnik Грузия Мариам... 21.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-21T16:01+0400

2021-11-21T16:01+0400

2021-11-21T16:01+0400

грузия

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

аналитика

колумнисты

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Все во дворе знали, что сапожник Шакро не верит в существование COVID-19. Намертво и необсуждаемо. Не изменил он своего мнения, даже когда заболели из соседей сразу три семьи подряд. Все почтеннейшее общество двора и двух домов по бокам рьяно обсуждало на своих законных жилплощадях сие событие, и самые смелые предлагали принести необходимые продукты.Шакро во всеуслышание только сквернословил больше обычного и возглашал из своей каморки – рабочего места по совместительству.- Выдумают тоже! Корона… Нет еще. Скажите просто, грипп. Нет надо же продать эти идиотские маски и одеколон по тройной цене. Знаю я этот шахер-махер. Ууу, вашу душу мотал...Не изменил себе, даже узнав, что на соседней улице умер от коронавируса его друг детства Юрик – жестянщик. Шакро и это трактовал по-своему.- Сердце его, бедного, схватило. А врачи – негодяи, приписали эту пакость. У них такое указание сверху. Я точно знаю.Самые любопытные обитатели двора пытались уточнить источник информации, но получали в ответ неприличный жест и недвусмысленное указание.- … вот этим чувствую.На том все и стихало.Окружающие свыклись с тем, что у Шакро свое несгибаемое мнение по поводу причины пандемии, и уже более с ним не связывались. Рассудили здраво, что каждый имеет право на своих тараканов, лишь бы его личные насекомые не мешали остальным особям. А так, флаг в руки. Не признает человек ковид, и шут с ним. На то и свобода слова.Но вдруг соседи стали замечать, что Шакро говорит в нос, кашляет, как труба иерихонская, сплевывает то и дело мокроту и чаще прежнего прикладывается к заветной бутылке с чачей.Первым занервничал Тенго, дистрибьютор.- Э, а вдруг у Шакро корона? Перезаряжает весь двор, а я месяц в больнице пролежал. До сих пор очухаться не могу.Его опасения подхватили женщины.- У всех дети. Еле-еле только школа началась. Не дай Бог, хоть один ребенок заболеет, весь класс на онлайн посадят. Надо что-то делать.- Заставьте этого Шакро тест сдать.- Попробуй заставь, когда он не верит.Самые активные из женщин пошли к будке и, оставаясь на безопасном расстоянии, стали умолять проявить гражданскую сознательность и дойти до ближайшей поликлиники, чтобы сдать экспресс-тест.Шакро распсиховался, хлебнул порядочную толику из бутылки, которой лечил свои душевные и телесные болезни, и раскричался.Покричали–пошумели, но дело с мертвой точки никак не сдвинулось. Додо, учительница музыки, первая озвучила то, что никто не решался сказать.- Может, в полицию сообщить? В условиях пандемии не проверить себя – преступление.Соседи замялись. По логике это правильно. Но и стучать по неписаному тбилисскому закону это как-то не комильфо.Тут выглянул из своего окна Лаврентий Шалвович, научный работник, обремененный многими регалиями, о которых и сам, наверное, точно не помнил.- Я сыграю с Шакро в нарды на спор. Если он проиграет, то пойдет делать тест.Люди оживились. Соломоново решение понравилось всем. Тем более, Лаврентий Шалвович был удачлив в нардах. Оставалось только склонить к игре Шакро, храпевшего в своей каморке. Решили действовать на другой день.Увы, караулили появление сапожника на пороге его каморки, но, видимо, ему стало хуже. В итоге Шакро все же восстал ото сна и выполз во двор в довольно помятом состоянии. Лаврентий Шалвович не дремал, тут же предложил сразиться в нарды.Но Шакро заупрямился.- Ау, по-братски. Какие еще нарды выдумал ты, Шалвович, с утра пораньше.- Давай я ставлю двадцатку, а ты играешь только на мое желание, - не унимался тертый научный работник.Шакро колебался, но маячившая двадцатка сделала свое дело. Что касалось желания, то у профессора и желания, как водится, культурные, практически ничего плохого не гарантирующие.В итоге кое-как добрались до видавшей виды доски и сели под старой вишней.- А что за желание, - как бы между прочим поинтересовался Шакро, бросая кости.- Да самое простое. Если я выиграю, ты пойдешь и сделаешь тест в поликлинику. Дело пяти минут и совершенно бесплатное.- Вот достали вы меня с этой ерундой, - завелся Шакро, уловив слово "тест". - Ученый ты человек, при костюме-галстуке ходишь, а логики у тебя на пять копеек нету. Вот смотри. Недавно митинг на площади в честь Миши был? Был! Сколько там тысяч было?- По разным подсчетам, - начал Лаврентий Шалвович, любящий во всем математическую точность. Но докончить его не удалось.- По-братски, не начинай сейчас "по разным подсчетам". Телевизор что показал? Яблоку упасть было негде! И еще на Руставели столько же стояло. Не перебивай меня, Шалвович! Потом коцы (презрительно-сокращенное от правящей партии "Грузинская мечта" (картули оцнеба) - примеч. ред.) своих вывели. Опять море народа. Так? - сам спросил и сам подтвердил Шакро. - Так. Твоя корона–морона в это время где была? Отпуск взяла?Лаврентий Шалвович не нашелся, что ответить. Кости ударились о доску и показали шесть и четыре.- Ходи! - Шакро передвинул свои фишки.Лаврентий Шалвович глубоко вздохнул и произнес в задумчивости непонятное:- Хм...Эффект Даннинга — Крюгера.Шакро не понял, да и не стал вникать. Его внимание было сосредоточено на костях.Зато эту фразу подсек 24-летний Лука, наблюдавший за баталией из окна. Он вел свой блог на ютубе о жизни тбилисцев и тут же снял хороший кадр так, чтобы не было видно лиц. Вальяжный, при неизменном костюме Лаврентий Шалвович и Шакро в вылинявшей спортивке играют в нарды, сидя на трехногих скамейках в лучах восходящего солнца. А над ними заманчиво свисают грозди переспелого винограда.…Шакро проиграл ту партию, и пришлось ему идти делать тест. Слово есть слово. Тест оказался отрицательным, что лишний раз убедило сапожника в том, что нет никакого коронавируса. Просто оптический обман зрения для тех, кто хочет в него верить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили, аналитика, колумнисты