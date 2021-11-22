https://sputnik-georgia.ru/20211122/desyatki-tysyach-psikhotropnykh-preparatov-konfiskovany-v-gruzii-s-nachala-goda-262288858.html

Десятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года

Десятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года

С начала года выявлено 84 случая незаконной фармацевтической деятельности, в том числе на 34 объектах - повторно 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T19:48+0400

2021-11-22T19:48+0400

2021-11-22T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии конфисковало 36 513 единиц психотропных препаратов в 2021 году, говорится в информации ведомства.На заседании правительства в понедельник премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости ужесточения продаж психотропных препаратов. По его словам, в последнее время законодательство стало довольно "либеральным в отношении наркоманов".По словам заместителя директора агентства Георгия Гунцадзе, сотрудниками Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности ежедневно осуществляются контрольные закупки."Деятельность авторизованной аптеки без разрешения влечет наложение штрафа в размере 8 тысяч лари ( около 2 556 долларов) и повторную санкцию в размере 16 тысяч лари (5 120 долларов). Нарушение правил продажи фармацевтического продукта первой группы предусматривает штраф в шесть тысяч лари (1920 долларов) на первом этапе и 12 тысяч лари (3 840 тысяч долларов) повторно," - пояснил Георгий Гунцадзе.Помимо аптек, как отметили в Минздраве, санкция распространяется и на фармацевтов, работающих в оштрафованных объектах. Если фармацевт продает лекарство нелегально, его право на работу ограничивается на три года и он включается в реестр правонарушителей.По данным Минздрава, в 2020 году в реестр правонарушителей были внесены восемь фармацевтов, а в 2021 году - девять.В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом.Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-obyavlyaet-voynu-aptechnoy-narkomanii-262275944.html

https://sputnik-georgia.ru/20211112/tseny-na-medikamenty-ochen-povysheny--premer-gruzii-vzyalsya-za-farmatsevticheskiy-rynok-262010993.html

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