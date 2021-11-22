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Десятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года
Десятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года
С начала года выявлено 84 случая незаконной фармацевтической деятельности, в том числе на 34 объектах - повторно 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T19:48+0400
2021-11-22T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии конфисковало 36 513 единиц психотропных препаратов в 2021 году, говорится в информации ведомства.На заседании правительства в понедельник премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости ужесточения продаж психотропных препаратов. По его словам, в последнее время законодательство стало довольно "либеральным в отношении наркоманов".По словам заместителя директора агентства Георгия Гунцадзе, сотрудниками Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности ежедневно осуществляются контрольные закупки."Деятельность авторизованной аптеки без разрешения влечет наложение штрафа в размере 8 тысяч лари ( около 2 556 долларов) и повторную санкцию в размере 16 тысяч лари (5 120 долларов). Нарушение правил продажи фармацевтического продукта первой группы предусматривает штраф в шесть тысяч лари (1920 долларов) на первом этапе и 12 тысяч лари (3 840 тысяч долларов) повторно," - пояснил Георгий Гунцадзе.Помимо аптек, как отметили в Минздраве, санкция распространяется и на фармацевтов, работающих в оштрафованных объектах. Если фармацевт продает лекарство нелегально, его право на работу ограничивается на три года и он включается в реестр правонарушителей.По данным Минздрава, в 2020 году в реестр правонарушителей были внесены восемь фармацевтов, а в 2021 году - девять.В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом.Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-obyavlyaet-voynu-aptechnoy-narkomanii-262275944.html
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Десятки тысяч психотропных препаратов конфискованы в Грузии с начала года

19:48 22.11.2021 (обновлено: 19:53 22.11.2021)
© photo: Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанкЗубная паста в аптеке
Зубная паста в аптеке - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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С начала года выявлено 84 случая незаконной фармацевтической деятельности, в том числе на 34 объектах - повторно
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии конфисковало 36 513 единиц психотропных препаратов в 2021 году, говорится в информации ведомства.
На заседании правительства в понедельник премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости ужесточения продаж психотропных препаратов. По его словам, в последнее время законодательство стало довольно "либеральным в отношении наркоманов".
"С 1 января 2021 года по сегодняшний день выявлено 84 случая незаконной фармацевтической деятельности, в том числе повторное нарушение было зафиксировано на 34 объектах. Всего было конфисковано 36 513 единиц первой группы медикаментов", - говорится в сообщении ведомства.
По словам заместителя директора агентства Георгия Гунцадзе, сотрудниками Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности ежедневно осуществляются контрольные закупки.
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"Деятельность авторизованной аптеки без разрешения влечет наложение штрафа в размере 8 тысяч лари ( около 2 556 долларов) и повторную санкцию в размере 16 тысяч лари (5 120 долларов). Нарушение правил продажи фармацевтического продукта первой группы предусматривает штраф в шесть тысяч лари (1920 долларов) на первом этапе и 12 тысяч лари (3 840 тысяч долларов) повторно," - пояснил Георгий Гунцадзе.
Помимо аптек, как отметили в Минздраве, санкция распространяется и на фармацевтов, работающих в оштрафованных объектах. Если фармацевт продает лекарство нелегально, его право на работу ограничивается на три года и он включается в реестр правонарушителей.
По данным Минздрава, в 2020 году в реестр правонарушителей были внесены восемь фармацевтов, а в 2021 году - девять.
В настоящее время парламент рассматривает законопроект, ужесточающий наказание за сбыт наркотических веществ и психотропных препаратов. Поправки в Уголовный кодекс уже приняты в двух чтениях.
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В Грузии к потребителям наркотических веществ более лояльный подход, нежели к реализаторам наркотиков. Более того, потребление марихуаны декриминализировано, а хранение этого вещества в небольшом количестве для личного потребления карается лишь штрафом.
Кроме того, преступлением считается реализация через аптечную сеть препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, без назначения и специального рецепта врача. Этот список лекарственных препаратов постоянно пополняется во избежание распространения аптечной наркомании.
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