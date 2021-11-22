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Как в Грузии ужесточат правила онлайн-казино, Минфин отчитается через неделю
Как в Грузии ужесточат правила онлайн-казино, Минфин отчитается через неделю
Минфин планирует ввести новый механизм налогообложения Gross gaming revenue (GGR) - валового дохода казино 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T17:23+0400
2021-11-22T17:23+0400
экономика
новости
грузия
казино
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Министерство финансов Грузии разработает новую модель налогообложения онлайн азартных игр и представит свое видение ужесточения правил работы игорных заведений через неделю, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Инициативу ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии сегодня озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.По словам министра, новая модель подразумевает общие структурные изменения налогооблагаемого рынка. Ведомство планирует предложить совершенно иную модель по всем направлениям налогообложения, как по выигрышам, так и по ставкам.Речь идет о введении нового механизма налогообложения Gross gaming revenue (GGR) - разницу между полученными ставками и выплаченными выигрышами.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По неофициальным данным, в Грузии до 10 онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.
https://sputnik-georgia.ru/20211122/premer-gruzii-khochet-zapret-onlayn-kazino-262271929.html
https://sputnik-georgia.ru/20211122/patriarkhiya-gruzii-privetstvuet-reshenie-premera-o-zaprete-onlayn-kazino-262278583.html
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экономика, новости, грузия, казино, министерство финансов грузии

Как в Грузии ужесточат правила онлайн-казино, Минфин отчитается через неделю

17:23 22.11.2021
CC0 / Pixabay / Казино
Казино - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
CC0 / Pixabay /
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Минфин планирует ввести новый механизм налогообложения Gross gaming revenue (GGR) - валового дохода казино
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Министерство финансов Грузии разработает новую модель налогообложения онлайн азартных игр и представит свое видение ужесточения правил работы игорных заведений через неделю, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Инициативу ужесточить правила работы онлайн-казино в Грузии сегодня озвучил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На первом этапе в стране планируется повысить налоги для онлайн-казино, запретить рекламу и повысить возрастной барьер пользователей до 25 лет. Второй этап предусматривает полный запрет работы всех онлайн-казино. По словам Гарибашвили, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.
"Эта модель будет соответствовать здравым принципам. Также будут некоторые ограничения, в том числе введение единого возрастного ограничения и запрет на рекламу. Это те рамки, которые опробованы во многих странах", - заявил Хуцишвили.
По словам министра, новая модель подразумевает общие структурные изменения налогооблагаемого рынка. Ведомство планирует предложить совершенно иную модель по всем направлениям налогообложения, как по выигрышам, так и по ставкам.
Речь идет о введении нового механизма налогообложения Gross gaming revenue (GGR) - разницу между полученными ставками и выплаченными выигрышами.
Ираклий Гарибашвили на сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Премьер Грузии хочет запретить онлайн-казино
11:11
Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По неофициальным данным, в Грузии до 10 онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.
Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.
Рулетка - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2021
Патриархия Грузии приветствует решение премьера о запрете онлайн-казино
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Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. Также, по закону, вход людей младше 21 года запрещается в казино и азартные клубы, а людям младше 18 лет нельзя играть в салонах игральных аппаратов. Несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться и в онлайн-казино. Но на деле, конечно же, он может сделать это, используя личный номер другого человека.
Власти, естественно, понимают, насколько остра эта проблема для населения. Но до сих пор все попытки ужесточить законодательство провалились.
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