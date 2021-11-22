https://sputnik-georgia.ru/20211122/v-gruzii-uchrezhdena-novaya-literaturnaya-premiya-luchshiy-goda-262279720.html
В Грузии учреждена новая литературная премия "Лучший года"
В Грузии учреждена новая литературная премия "Лучший года"
По результатам объявленного конкурса победители будут объявлены в четырех номинациях 22.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-22T15:16+0400
2021-11-22T15:16+0400
2021-11-22T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило новую литературную премию "Лучший года", заявила министр Теа Цулукиани на брифинге в понедельник.По словам Цулукиани, Минкультуры поддержало инициативу заместителя председателя комитета культуры парламента Грузии Кетеван Думбадзе об учреждении такой премии.Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен>>Цель конкурса - способствовать развитию грузинской литературы, поддержать издательский сектор, поощрить творческую активность деятелей искусства, популяризировать грузинских авторов и выявлять новых талантливых авторов.Принять участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Грузии (издательства/ издательские дома), а также граждане Грузии.Победители будут выявлены в следующих номинациях: Лучший роман года; Лучший поэтический сборник года; Лучший прозаический сборник года; Лучшая пьеса года.Денежный приз для каждой номинации 6 378 лари (с учетом установленных законодательством налогов).Победителей конкурса выявит специальная комиссия, состав которой конфиденциален.Заявки будут приниматься с 22 ноября 2021 года до 12:00 3 декабря в Минкультуры по адресу: Тбилиси, ул. Набережная N4 в материальной форме или по официальной электронной почте министерства - info@culture.gov.ge в виде электронного документа.Церемония награждения победителей конкурса состоится 27 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии учреждена новая литературная премия "Лучший года"
15:16 22.11.2021 (обновлено: 16:56 22.11.2021)
По результатам объявленного конкурса победители будут объявлены в четырех номинациях
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии учредило новую литературную премию "Лучший года", заявила министр Теа Цулукиани на брифинге в понедельник.
По словам Цулукиани, Минкультуры поддержало инициативу заместителя председателя комитета культуры парламента Грузии Кетеван Думбадзе об учреждении такой премии.
Цель конкурса - способствовать развитию грузинской литературы, поддержать издательский сектор, поощрить творческую активность деятелей искусства, популяризировать грузинских авторов и выявлять новых талантливых авторов.
Принять участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Грузии (издательства/ издательские дома), а также граждане Грузии.
Победители будут выявлены в следующих номинациях: Лучший роман года; Лучший поэтический сборник года; Лучший прозаический сборник года; Лучшая пьеса года.
Денежный приз для каждой номинации 6 378 лари (с учетом установленных законодательством налогов).
Победителей конкурса выявит специальная комиссия, состав которой конфиденциален.
Заявки будут приниматься с 22 ноября 2021 года до 12:00 3 декабря в Минкультуры по адресу: Тбилиси, ул. Набережная N4 в материальной форме или по официальной электронной почте министерства - info@culture.gov.ge в виде электронного документа.
Церемония награждения победителей конкурса состоится 27 декабря 2021 года.
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