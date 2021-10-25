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https://sputnik-georgia.ru/20211025/pyat-pisateley-iz-gruzii-nominirovany-na-premiyu-astrid-lindgren-261460133.html
Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен
Шведская премия за достижения в детской литературе основана правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы 25.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-25T12:41+0400
2021-10-25T12:41+0400
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грузинская литература
международная премия памяти астрид линдгрен
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ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия представила пять номинантов на Международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2022 году.В числе номинантов премии - писатели Заза Абзианидзе, Варлам Джмухадзе, Ирма Малацидзе, Тея Топурия, Мариам Циклаури, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.Детский писатель, журналист и переводчик Ирма Малацидзе родилась в 1968 году в Хашури (регион Шида Картли). Малацидзе – основатель и руководитель Фонда деткой литературы. В 2002 году окончил факультет киножурналистики в Тбилисском государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Работала журналистом на Общественном вещателе Грузии, в нескольких информационных агентствах и газетах. Является первым победителем конкурса "Новые лица в грузинской детской литературе". В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.Заза Абзианидзе — историк литературы и эссеист, автор около 150 научных работ и 15 книг. Руководит издательскими программами — "100 человек, которые изменили мир", "Великие грузины" и "Грузинская словесность". Является обладателем множества наград за свои труды. В 2013 году был номинирован на литературную премию Астрид Линдгрен.Тея Топурия – грузинский писатель, поэт, журналист и редактор. Родилась в 1977 году в Сухуми. С 1998 года работает в журналистике, освещает темы, связанные с защитой прав человека и охраной окружающей среды. Является лауреатом многочисленных литературных конкурсов. Топурия – автор книг "Парадийские каникулы", "Пробуждающие сказки" и "Наводнение в зоопарке". В 2019 году немецкий перевод "Наводнения в зоопарке", написанного по реальным событиям в Грузии, получил литературную награду в Германии. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.Варлам Джмухадзе - грузинский иллюстратор, дизайнер обложек книг, участник многих выставок, создавал иллюстрации героев грузинской мифологии. Варлам Джмухадзе уже несколько лет сотрудничает с издательством "Сулакаури". С иллюстрациями Джмухадзе вышли известные и важные книги. К примеру, с "Историей доктора Дулиттла" английского писателя Хью Лофтинга грузинских детей познакомил именно Варлам.Мариам Циклаури – автор множества детских книг и переводов. Является обладателем нескольких престижных литературных премий, среди которых конкурс - "Шотаоба", премия "Сагурамо" в номинации "Поэзия", литературная премия имени Якоба Гогебашвили для детей и юношества в номинации "Лучший поэтический сборник года" и другие. Поэзия и переводы Мариам Циклаури включены во многие грузинские и иностранные сборники и учебники. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.В 2022 году на премию Астрид Линдгрен номинированы 282 представителя из 71 страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, грузия, грузинская литература, международная премия памяти астрид линдгрен

Пять писателей из Грузии номинированы на премию Астрид Линдгрен

12:41 25.10.2021
© AP Photo / Jonas EkstromerЦеремония награждения премией памяти Астрид Линдгрен
Церемония награждения премией памяти Астрид Линдгрен - Sputnik Грузия, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Jonas Ekstromer
Шведская премия за достижения в детской литературе основана правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы
ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. Грузия представила пять номинантов на Международную премию памяти знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2022 году.
В числе номинантов премии - писатели Заза Абзианидзе, Варлам Джмухадзе, Ирма Малацидзе, Тея Топурия, Мариам Циклаури, а также Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.
Интересно, что ранее в стране номинантов на премию Линдгрен ежегодно объявляла Национальная парламентская библиотека им. И. Чавчавадзе, теперь же, с 2022 года, номинантов также будет выдвигать Дом писателей.
Детский писатель, журналист и переводчик Ирма Малацидзе родилась в 1968 году в Хашури (регион Шида Картли). Малацидзе – основатель и руководитель Фонда деткой литературы. В 2002 году окончил факультет киножурналистики в Тбилисском государственном университете театра и кино им. Ш. Руставели. Работала журналистом на Общественном вещателе Грузии, в нескольких информационных агентствах и газетах. Является первым победителем конкурса "Новые лица в грузинской детской литературе". В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.
Заза Абзианидзе — историк литературы и эссеист, автор около 150 научных работ и 15 книг. Руководит издательскими программами — "100 человек, которые изменили мир", "Великие грузины" и "Грузинская словесность". Является обладателем множества наград за свои труды. В 2013 году был номинирован на литературную премию Астрид Линдгрен.
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Тея Топурия – грузинский писатель, поэт, журналист и редактор. Родилась в 1977 году в Сухуми. С 1998 года работает в журналистике, освещает темы, связанные с защитой прав человека и охраной окружающей среды. Является лауреатом многочисленных литературных конкурсов. Топурия – автор книг "Парадийские каникулы", "Пробуждающие сказки" и "Наводнение в зоопарке". В 2019 году немецкий перевод "Наводнения в зоопарке", написанного по реальным событиям в Грузии, получил литературную награду в Германии. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.
Варлам Джмухадзе - грузинский иллюстратор, дизайнер обложек книг, участник многих выставок, создавал иллюстрации героев грузинской мифологии. Варлам Джмухадзе уже несколько лет сотрудничает с издательством "Сулакаури". С иллюстрациями Джмухадзе вышли известные и важные книги. К примеру, с "Историей доктора Дулиттла" английского писателя Хью Лофтинга грузинских детей познакомил именно Варлам.
Мариам Циклаури – автор множества детских книг и переводов. Является обладателем нескольких престижных литературных премий, среди которых конкурс - "Шотаоба", премия "Сагурамо" в номинации "Поэзия", литературная премия имени Якоба Гогебашвили для детей и юношества в номинации "Лучший поэтический сборник года" и другие. Поэзия и переводы Мариам Циклаури включены во многие грузинские и иностранные сборники и учебники. В 2021 году была номинирована на литературную премию Астрид Линдгрен.

Премия памяти Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award) – шведская премия за достижения в детской литературе, основанная правительством Швеции в 2002 году в честь легендарной детской писательницы. Присуждается ежегодно, призовой фонд составляет пять миллионов шведских крон (более полумиллиона долларов).

Эта премия – крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества. Она присуждается не только писателям и художникам за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.
В 2022 году на премию Астрид Линдгрен номинированы 282 представителя из 71 страны.
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