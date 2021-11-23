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Работа есть, мотивации нет - Ассоциация работодателей Грузии

Работа есть, мотивации нет - Ассоциация работодателей Грузии

Одной из главных проблем в стране глава Ассоциации назвал также отсутствие механизмов регулирования рынка труда 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T15:51+0400

2021-11-23T15:51+0400

2021-11-23T17:34+0400

общество

новости

грузия

ираклий гарибашвили

элгуджа меладзе

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. В Грузии есть рабочие места, но у трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц нет мотивации работать, заявил президент Ассоциации работодателей Элгуджа Меладзе в пресс-клубе медиацентра "Мтавари".Работа вместо помощи: премьер Грузии поручил трудоустроить нуждающихся граждан>>Так Меладзе прокомментировал инициативу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии до 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны.По его словам, в стране нет механизмов регулирования рынка труда, а система подготовки и предложения рабочей силы не налажена. Это одни из главных проблем, которые нужно решать, отметил он.Проблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 19,5%.По данным Агентства социального обслуживания на 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек ( 171 724 семьи), 17% населения.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи. Прожиточный минимум трудоспособного мужчины в Грузии 224,2 лари, согласно данным Национальной службы статистики Грузии на октябрь. Также по данным службы статистики, средняя ежемесячная номинальная зарплата в Грузии, по данным на второй квартал года, - 1 328 лари. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/kaladze-nazval-dve-problemy-svyazannye-s-bezrabotitsey-v-gruzii-262286897.html

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