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Грузинские яблоки стали дороже, а их экспорт сократился
Грузинские яблоки стали дороже, а их экспорт сократился
Грузинские яблоки покупают в России и соседней Армении 23.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-23T14:36+0400
2021-11-23T15:02+0400
экономика
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грузия
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано примерно 2,8 тысячи тонн яблок на сумму 1,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.По сравнению с прошлым годом, из Грузии вывезено на 44% яблок меньше. В результате доходы от экспорта сократились на 347 тысяч долларов, то есть на 16%.Экспорт грузинского фундука продолжает расти&gt;&gt;По информации ведомства, на фоне снижения экспорта экспортная стоимость продукции выросла на 49%.За отчетный период, собранные в Грузии яблоки в основном экспортировались в Российскую Федерацию (2 775 тонн). Оставшиеся 5 тонн уехали в соседнюю Армению.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Грузинские яблоки стали дороже, а их экспорт сократился

14:36 23.11.2021 (обновлено: 15:02 23.11.2021)
© Pixabay / castleguardЯблоки в корзинке, осень
Яблоки в корзинке, осень - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2021
© Pixabay / castleguard
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Грузинские яблоки покупают в России и соседней Армении
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано примерно 2,8 тысячи тонн яблок на сумму 1,8 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
По сравнению с прошлым годом, из Грузии вывезено на 44% яблок меньше. В результате доходы от экспорта сократились на 347 тысяч долларов, то есть на 16%.
Экспорт грузинского фундука продолжает расти>>
По информации ведомства, на фоне снижения экспорта экспортная стоимость продукции выросла на 49%.
За отчетный период, собранные в Грузии яблоки в основном экспортировались в Российскую Федерацию (2 775 тонн). Оставшиеся 5 тонн уехали в соседнюю Армению.
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
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Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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