https://sputnik-georgia.ru/20211123/gruziya-operezhaet-armeniyu-i-azerbaydzhan-po-smertnosti-ot-koronavirusa-262316512.html

Грузия опережает Армению и Азербайджан по количеству заражений коронавирусом

Грузия опережает Армению и Азербайджан по количеству заражений коронавирусом

В Грузии ежедневно заражаются коронавирусом около 4,5 тысячи человек, в Азербайджане - 1,8 тысячи, а в Армении - 700 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Грузия, которая в начале пандемии была примерной во всем мире страной в борьбе с коронавирусной инфекцией, спустя полтора года стала антилидером.Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий>>Грузия опережает своих соседей на Южном Кавказе - Армению и Азербайджан - как по количеству заболевших, так и по смертности от осложнений, вызванных коронавирусом. За последнюю неделю в Грузии ежедневно умирали около 70 больных коронавирусом. Вдвое меньше летальных исходов было в Армении - около 35, и еще меньше в Азербайджане - около 25.Суточный показатель заболевания коронавирусом в последнее время в Грузии был в среднем на уровне 4,5 тысячи, в Азербайджане - 1,8 тысячи, а в Армении - 700. Таким образом, если сравнивать количество инфицированных и смертей, в Армении ситуация самая сложная в регионе.Всего, по последним данным, в Армении переболели коронавирусной инфекцией 334 878 человек, в Азербайджане 576 703, а в Грузии - 819 182. В данном случае следует учитывать то, что население Азербайджана почти втрое больше населения Грузии - 10,1 миллиона и 3,7 миллиона. В Армении - 2,9 миллиона человек.Процесс вакцинации во всех странах Южного Кавказа идет достаточно медленным темпом. Азербайджан в этом списке занимает первое место - 44,8%. В Грузии обеими дозами вакцины привиты 34,4% взрослого населения. В разы меньше вакцинированных в Армении - всего 12,6%.В Азербайджане вакцинация началась в январе, в Грузии - в марте, в Армении - в апреле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211122/infektsionist-nazval-prichinu-vysokoy-smertnosti-vredi-kovid-patsientov-v-gruzii-262292394.html

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