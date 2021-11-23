https://sputnik-georgia.ru/20211123/kovid-statistika-gruzii-pokazatel-smertnosti-stabilno-vysokiy-262299633.html

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий

Ковид-статистика Грузии: показатель смертности стабильно высокий

В клиниках Грузии к этому времени 1 698 тяжелых ковид-пациентов, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки в Грузии скончались 62 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего в Грузии жертвами коронавируса стали 11 615 человек.Инфекционист назвал причину высокой смертности среди ковид-пациентов в Грузии>>Количество новых случаев инфицирования COVID-19 в Грузии, по сравнению с предыдущими сутками, выросло на 174,7% и составило 5 085.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 819 182 случая заболевания коронавирусом.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 428 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 759 657 пациентов.В Тбилиси за последние 24 часа зафиксировано 1 815 случаев заболевания коронавирусом.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 997, Шида Картли – 497, Самегрело - Земо Сванети – 427, Кахети – 358, Квемо Картли – 330, Аджария – 202, Самцхе-Джавахети – 152, Мцхета-Мтианети – 139, Гурия – 122, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 46.На данный момент в Грузии 47 884 активных случая заболевания, из них 6 588 нуждается в стационарном лечении. Состояние 1 698 пациентов тяжелое, из них 377 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 103 пациента помещены в ковид-гостиницы. 40 193 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 58 человек, в самоизоляции – 44 925.В Грузии за последние сутки сделано 51 440 тестов на коронавирус: 36 162 – на антиген, 15 278 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 22 ноября, составляет 9,89%, за две недели – 9,11%, за семь дней – 8,97%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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