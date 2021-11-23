https://sputnik-georgia.ru/20211123/obschestvennaya-organizatsiya-dovolna-initsiativoy-premera-gruzii-o-zaprete-onlayn-kazino-262283603.html

Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино

Общественная организация довольна инициативой премьера Грузии о запрете онлайн-казино

Организация рассчитывает на то, что парламент оформит инициативу премьера на законодательном уровне 23.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Слезы радости, поздравления и несмолкающие телефоны - так встретили инициативу премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о запрете онлайн-казино в неправительственной организации (НПО) "Матери против азартных игр".Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник выступил с инициативой запретить в стране онлайн-казино. По его словам, на первом этапе планируется повысить для них налоги, запретить рекламу, ввести возрастное ограничение (25+), Второй этап предусматривает запрет всех онлайн-казино.Согласно результатам исследования Национального центра по контролю заболеваний, из 3080 подростков в возрасте от 14-17 лет 12 % - лудоманы. Еще 20% проводят на игровых сайтах "чрезмерное время".По опросам, которые проводит сама НПО, до 35% подростков зависимы от настольных игр, карт."Мы проделали огромный объем работы совместно с группой, созданной при министерстве финансов во главе с Лашей Хуцишвили и Михаилом Дондуа. Мы встречаемся ежемесячно, обсуждаем, обмениваемся информацией. Огромное спасибо им за такую отдачу", - сказала Джапаридзе.Она считает инициативу премьера своевременной и рассчитывает на то, что следующая инстанция - парламент, оформит ее на законодательном уровне.Джапаридзе опасается, что среди парламентариев могут быть те, кто накапливает капитал за счет лудомании и могут не дать "зеленый" свет запрету онлайн-казино."Еще раз подчеркну, что инициатива премьера своевременна и спасет от смерти и морального разложения подростков. Теперь главное, чтобы инициативу не остановил парламент. Но это уже другой вопрос. Главное, что наша проблема прозвучала на столь высоком уровне и появилась политическая воля", - сказала Джапаридзе.Азартные игры – одна из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. По последним данным, в Грузии около десяти онлайн-казино, 90 тотализаторов и около 6,4 тысячи игорных аппаратов.Официальной статистики о том, сколько в Грузии игроманов, нет. НПО утверждают, что в Грузии 700 тысяч лудоманов, то есть каждый пятый житель страны.По информации премьера, ежегодно из Грузии утекает 1,5 миллиарда лари, проигранных в онлайн-казино.Если вход в казино и в салоны игровых аппаратов в Грузии запрещен до 21 года, а регистрироваться в грузинских онлайн-казино можно только с 18 лет, с зарубежными онлайн-казино все проще. На многих из них не нужно указывать личный номер и подтверждать свой возраст.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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