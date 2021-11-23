https://sputnik-georgia.ru/20211123/v-gruzii-vaktsinatsiya-ot-grippa-budet-dlya-vsekh-besplatnoy-do-1-dekabrya-262302634.html

В Грузии вакцинация от гриппа будет для всех бесплатной до 1 декабря

В Грузии вакцинация от гриппа будет для всех бесплатной до 1 декабря

Сезон гриппа в Грузии наступает, как правило, в ноябре и достигает пика в декабре-январе 23.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-23T13:08+0400

2021-11-23T13:08+0400

2021-11-23T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Все граждане Грузии начиная с шестимесячного возраста могут сделать четырехкомпонентную вакцину против гриппа в местных поликлиниках совершенно бесплатно до 1 декабря, говорится в сообщении на сайте Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья(NCDC).Вакцинация от гриппа началась в стране с 8 октября. Государство закупило вакцину в компании Sanofi Pasteur. Первую партию препарата – 43 тысячи доз – доставили в Грузию в конце сентября. Изначально от гриппа бесплатно могли вакцинироваться медперсонал, беременные женщины и пациенты на диализе. После поступления в страну еще двух партий вакцины этот список расширился.Для некоторых граждан Грузии вакцина от гриппа будет бесплатной>>"Управлять сезонным гриппом с 1940-х годов мы могли благодаря вакцине. Из-за этого можно не воспринимать вирус гриппа как серьезную угрозу, но вдвойне важно защитить себя от него этой зимой", - говорится в сообщении.В NCDC отмечают, что по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) одновременное введение вакцины против коронавируса и вакцины против гриппа полностью безопасно.С 1 декабря вакцина против гриппа снова будет бесплатной лишь для граждан, входящих в риск-группы.В сумме правительство закупило четырехкомпонентную вакцину от гриппа в количестве 200 тысяч доз, которые поэтапно распределяются по всем регионам страны. Препарат также приобрел и частный сектор.Обычно сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом в Грузии начинается в ноябре и достигает пика в декабре-январе. Эпидемиологи считают, что от уровня заболеваемости респираторными заболеваниями будет зависеть течение и тяжесть пятой волны коронавируса в стране.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/skolkimi-dozami-vaktsiny-ot-grippa-raspolagaet-gruziya-261825453.html

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