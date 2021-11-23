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Звездный конфуз: силиконовые формы Агилеры не уместились в платье
16:46 23.11.2021 (обновлено: 17:29 23.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Звезда появилась на премии Latin Grammy Awards и шокировала поклонников своим вызывающим образом
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Американская певица Кристина Агилера опозорилась перед поклонниками: во время недавнего выхода в свет ее силиконовые формы практически "выскочили" из модного платья.
Агилера посетила музыкальную премию Latin Grammy Awards в качестве гостя. На красной дорожке звезда появилась в черном платье от Vivienne Westwood со шлейфом и глубоким декольте. Наряд с латексными рукавами-фонариками подчеркнул пышные формы звезды, но всем показалось, что он был явно не ее размера.
Помимо откровенного образа Агилера продемонстрировала новый, рыжий оттенок волос. Но поклонники обратили внимание только на ее грудь. В Сети решили, что новые импланты артистки выполнены не на совесть.
"Ты была красоткой без этой огромной груди"; "Грудь не вмещается"; "Позор, пластика все испортила"; "Платье нужно на размер больше"; "Зачем так уродовать себя?"; "Ужас", - написали фанаты под фотографиями поп-певицы.
Нашлись и те, кто попытался оправдать конфуз звезды, отметив, что во всем виновато освещение и неправильный ракурс.
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