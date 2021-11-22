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"Преступное молчание"- Бритни Спирс публично набросилась на Кристину Агилеру
© AP Photo / Damian DovarganesБритни Спирс
© AP Photo / Damian Dovarganes
Поп-певица обиделась на бывшую подругу за то, что та отказалась комментировать ее громкую победу в суде
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Американская поп-певица Бритни Спирс "набросилась" на коллегу Кристину Агилеру: звезде не понравилось, что экс-подруга не прокомментировала ее победу над отцом в суде.
Бритни, которая недавно получила свободу, выиграв суд об опеке против собственного папы Джейми, не может успокоиться. Недавно звезда послала к черту свою мать, а после раскритиковала свою коллегу Кристину Агилеру, которая отказалась комментировать ее победу.
Бритни решила публично обвинить Агилеру в "преступном" молчании: об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.
"Я люблю тех, кто поддерживал меня. Но отказаться говорить, когда ты наверняка знаешь правду - это все равно, что лгать", - прокомментировала поступок Агилеры Спирс.
При этом Бритни забыла, что Агилера поддерживала ее в своем Твиттере во время суда. Звезда писала в блоге, что не перестает думать о коллеге и ее сложном пути.
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