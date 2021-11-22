https://sputnik-georgia.ru/20211122/prestupnoe-molchanie--britni-spirs-publichno-nabrosilas-na-kristinu-agileru--262281643.html

"Преступное молчание"- Бритни Спирс публично набросилась на Кристину Агилеру

"Преступное молчание"- Бритни Спирс публично набросилась на Кристину Агилеру

Поп-певица обиделась на бывшую подругу за то, что та отказалась комментировать ее громкую победу в суде 22.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-22T16:16+0400

2021-11-22T16:16+0400

2021-11-22T16:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252121743_0:109:1308:845_1920x0_80_0_0_83d5e2766ea0e0da04a103357e1cca4f.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Американская поп-певица Бритни Спирс "набросилась" на коллегу Кристину Агилеру: звезде не понравилось, что экс-подруга не прокомментировала ее победу над отцом в суде. Бритни, которая недавно получила свободу, выиграв суд об опеке против собственного папы Джейми, не может успокоиться. Недавно звезда послала к черту свою мать, а после раскритиковала свою коллегу Кристину Агилеру, которая отказалась комментировать ее победу. Бритни решила публично обвинить Агилеру в "преступном" молчании: об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter. При этом Бритни забыла, что Агилера поддерживала ее в своем Твиттере во время суда. Звезда писала в блоге, что не перестает думать о коллеге и ее сложном пути.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес