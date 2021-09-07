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https://sputnik-georgia.ru/20210907/vremya-ne-vlastno-otkrovennoe-foto-40-letney-agilery-vzorvalo-set-259397651.html
Время не властно: откровенное фото 40-летней Агилеры взорвало Сеть
Время не властно: откровенное фото 40-летней Агилеры взорвало Сеть
40-летняя звезда напомнила поклонникам о прошлом и показала себя топлес – певица так же великолепна, как и 20 лет назад 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T18:54+0400
2021-09-07T19:28+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
кристина агилера
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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Американская певица Кристина Агилера взорвала Сеть – звезда показала себя топлес и доказала, что время не властно над ней. Певица и актриса Агилера решила воспроизвести собственный образ с обложки старого диска Stripped, где звезда была сфотографирована топлес в одних джинсах. Тогда она привлекла внимание публики, а 20 лет спустя решила повторить эффект. Агилера поделилась новой фотосессией в Instagram. На откровенных снимках звезда снова позировала топлес. Единственное, что прикрывало достоинства певицы – ее русалочьи волосы. Внимание фанатов привлек и плоский живот звезды, отработанный в спортзале. Подписчики решили, что за 20 лет Кристина практически не изменилась и осталась такой же подтянутой блондинкой. Звезда сделала и макияж в стиле 2000-х годов – ярко накрасила глаза, добавила накладные ресницы и обвела губы карандашом. "Всегда красивая", "Практически не изменилась", "Вау, как ей удается выглядеть так круто?", "Не могу дышать, так это красиво", – написали фанаты в Сети. Читайте также:
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зарубежные звезды, кристина агилера

Время не властно: откровенное фото 40-летней Агилеры взорвало Сеть

18:54 07.09.2021 (обновлено: 19:28 07.09.2021)
173
© AFP / FRAZER HARRISONКристина Агилера
Кристина Агилера - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© AFP / FRAZER HARRISON
40-летняя звезда напомнила поклонникам о прошлом и показала себя топлес – певица так же великолепна, как и 20 лет назад
ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Американская певица Кристина Агилера взорвала Сеть – звезда показала себя топлес и доказала, что время не властно над ней.
Певица и актриса Агилера решила воспроизвести собственный образ с обложки старого диска Stripped, где звезда была сфотографирована топлес в одних джинсах. Тогда она привлекла внимание публики, а 20 лет спустя решила повторить эффект.
Агилера поделилась новой фотосессией в Instagram. На откровенных снимках звезда снова позировала топлес. Единственное, что прикрывало достоинства певицы – ее русалочьи волосы.
Внимание фанатов привлек и плоский живот звезды, отработанный в спортзале. Подписчики решили, что за 20 лет Кристина практически не изменилась и осталась такой же подтянутой блондинкой.
Звезда сделала и макияж в стиле 2000-х годов – ярко накрасила глаза, добавила накладные ресницы и обвела губы карандашом.
"Всегда красивая", "Практически не изменилась", "Вау, как ей удается выглядеть так круто?", "Не могу дышать, так это красиво", – написали фанаты в Сети.
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