https://sputnik-georgia.ru/20210907/vremya-ne-vlastno-otkrovennoe-foto-40-letney-agilery-vzorvalo-set-259397651.html

Время не властно: откровенное фото 40-летней Агилеры взорвало Сеть

Время не властно: откровенное фото 40-летней Агилеры взорвало Сеть

40-летняя звезда напомнила поклонникам о прошлом и показала себя топлес – певица так же великолепна, как и 20 лет назад 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T18:54+0400

2021-09-07T18:54+0400

2021-09-07T19:28+0400

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кристина агилера

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ТБИЛИСИ, 7 сен – Sputnik. Американская певица Кристина Агилера взорвала Сеть – звезда показала себя топлес и доказала, что время не властно над ней. Певица и актриса Агилера решила воспроизвести собственный образ с обложки старого диска Stripped, где звезда была сфотографирована топлес в одних джинсах. Тогда она привлекла внимание публики, а 20 лет спустя решила повторить эффект. Агилера поделилась новой фотосессией в Instagram. На откровенных снимках звезда снова позировала топлес. Единственное, что прикрывало достоинства певицы – ее русалочьи волосы. Внимание фанатов привлек и плоский живот звезды, отработанный в спортзале. Подписчики решили, что за 20 лет Кристина практически не изменилась и осталась такой же подтянутой блондинкой. Звезда сделала и макияж в стиле 2000-х годов – ярко накрасила глаза, добавила накладные ресницы и обвела губы карандашом. "Всегда красивая", "Практически не изменилась", "Вау, как ей удается выглядеть так круто?", "Не могу дышать, так это красиво", – написали фанаты в Сети. Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды, кристина агилера