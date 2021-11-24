https://sputnik-georgia.ru/20211124/v-gruzii-uzhestochayut-nadzor-za-nezakonnoy-vyrubkoy-eley-pered-novym-godom-262328263.html

В Грузии ужесточают надзор за незаконной вырубкой елей перед Новым годом

В Грузии ужесточают надзор за незаконной вырубкой елей перед Новым годом

За незаконную вырубку хвойных деревьев в Грузии установлен штраф 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T14:46+0400

2021-11-24T14:46+0400

2021-11-24T14:46+0400

новости

грузия

новогодняя елка

вырубка лесов

штраф

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. С приближением Нового года по всей Грузии ужесточается контроль за рубкой, транспортировкой и продажей хвойных деревьев и растений, говорится в сообщении на сайте департамента экологического надзора министерства окружающей среды и сельского хозяйства.По информации ведомства, контроль будет строго вестись в регионах, где много хвойных лесов. Сотрудники соответствующих служб будут осуществлять мониторинг в круглосуточном режиме."Не вырубай, наряди" - в Грузии стартовала кампания по спасению елок>>За незаконную добычу, транспортировку и реализацию хвойных деревьев и растений предусмотрены штрафные санкции от 200 (64,5 доллара) до 2 тысяч лари (645,1 доллара). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари (322,6 доллара), возбуждается уголовное дело.Легальные елкиЛегальными хвойные деревья считаются, если они выращены в питомнике Агентства дикой природы Минокружающей среды, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается, если они импортированы.В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара.Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.Департамент надзора за окружающей средой призывает население сообщать о правонарушениях на горячую линию по номеру - 153. Звонок бесплатный, анонимность гарантирована.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20181224/nezakonnaya-vyrubka-elej--v-gruzii-pered-novym-godom-uzhestocheny-proverki-243624784.html

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новости, грузия, новогодняя елка, вырубка лесов, штраф