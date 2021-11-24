https://sputnik-georgia.ru/20211124/v-gruzinskoy-mechte-obyasnili-pochemu-nedovolny-narodnym-zaschitnikom-262333197.html

В "Грузинской мечте" объяснили, почему недовольны Народным защитником

В "Грузинской мечте" объяснили, почему недовольны Народным защитником

В правящей партии считают, что Ломджария не всегда объективно и справедливо оценивает события 24.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-24T16:01+0400

2021-11-24T16:01+0400

2021-11-24T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" продолжают подвергать критике Народного защитника Грузии Нино Ломджария, которая, по их словам, открыто поддерживает экс-президента страны Михаила Саакашвили и необъективна в своих высказываниях.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил местные неправительственные организации, правозащитников и омбудсмена в том, что они отстаивают интересы Саакашвили и созданной им партии "Единое национальное движение". По словам Кобахидзе, стыдно называться народным защитником и поддерживать политическую силу, которая "убивала и пытала".Недовольство Кобахидзе вызвало то, что консилиум врачей, созванный по инициативе омбудсмена, рекомендовал перевести экс-президента из тюремной больницы в частную клинику ввиду критического состояния здоровья. Кобахидзе назвал их заключение "фейком".По словам Кобахидзе, ответственность за возможные критические последствия перевода Саакашвили в гражданскую клинику понесут все, кто этого требует, в том числе омбудсмен и врачи. Ранее Служба Госбезопасности заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. В связи с этим ведется расследование о попытке госпереворота в стране.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили разделяет критику в адрес Народного защитника.По словам премьер-министра, западные страны очень доверительно и уважительно относятся к институту Народного защитника, но здесь речь идет не об отдельных личностях, а непосредственного об институте. При этом, как считает Гарибашвили, конкретные действия омбудсмена могут стать предметом детального обсуждения.В "Грузинской мечте" предупредили о последствиях перевода Саакашвили в гражданскую клинику>>В свою очередь, Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила, что не осталось ни одного западного института, работающего в сфере прав человека, который бы не осудил нападки в адрес омбудсмена со стороны грузинских властей.По ее словам, правящей партии лучше направить энергию на решение проблем и выход из сложившегося в стране кризиса.Ранее Ломджария обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ/БДИПЧ, к аккредитованным в Грузии дипломатическим миссиям с призывом изучить вопрос и дать ему оценку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/narodnyy-zaschitnik-gruzii-khochet-podklyuchitsya-k-delu-saakashvili-cherez-strasburgskiy-sud--262174860.html

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, совет европы, нино ломджария