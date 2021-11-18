https://sputnik-georgia.ru/20211118/narodnyy-zaschitnik-gruzii-khochet-podklyuchitsya-k-delu-saakashvili-cherez-strasburgskiy-sud--262174860.html

Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд

Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд

Грузинский омбудсмен обратилась к Европейскому суду по правам человека в связи с делом Саакашвили 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T12:16+0400

2021-11-18T12:16+0400

2021-11-18T12:41+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой подключить ее как третью сторону к рассмотрению вопроса о применении временных мер по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Адвокаты находящегося в заключении Саакашвили, пока готовят иск в ЕСПЧ, обратились в суд с просьбой о применении временной меры - обязать власти перевести экс-президента в гражданскую многопрофильную клинику. В ответ Страсбургский суд предложил сторонам в течение двух недель, до 24 ноября, представить аргументы, а также призвал Саакашвили прекратить голодовку, а власти обеспечить его безопасность и предоставить надлежащую медицинскую помощь.Накануне группа врачей, созванная Народным защитнике Грузии, обнародовала заключение о здоровье Саакашвили. По их словам, экс-президент находится в критическом состоянии. Тюремная больница хорошо оборудована, но она все же не готова к лечению таких критических пациентов надлежащим образом.Как отметила Ломджария, в случае удовлетворения запроса, к 24 ноября аппарат Народного защитника сможет передать в Европейский суд по правам человека имеющуюся у них информацию о состоянии здоровья Саакашвили.Экс-президент Грузии объявил о своей голодовке 1 октября, в день своего задержания. После того, как экс-президент перестал принимать часть медикаментов, во избежание ухудшения состояния его здоровья его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тюремную больницу №18 в Тбилиси. Сам Саакашвили, его адвокаты и личный врач настаивали на его переводе в гражданскую многопрофильную клинику.Причиной этапирования Саакашвили в тюремную клинику стало заявление Службы государственной безопасности о готовящихся беспорядках со стороны главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". СГБ прямо заявила, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. СГБ ведет расследование о попытке госпереворота в стране.Часть оппозиции ежедневно устраивает акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику. С таким же требованием голодают десять депутатов парламента Грузии, а также отдельные депутаты сакребуло Поти, Зугдиди и Рустави.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211118/vitse-premer-saakashvili-perevedut-v-grazhdanskuyu-kliniku-v-sluchae-neobkhodimosti-262171067.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили