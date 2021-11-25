https://sputnik-georgia.ru/20211125/gosudarstvo-pomozhet-nayti-rabotu-50-tysyacham-sotsialno-nezaschischennykh-grazhdan-gruzii-262355142.html

Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии

Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии

В Грузии статус социально незащищенных имеют более 600 тысяч человек и около 200 тысяч из них трудоспособные 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T13:07+0400

2021-11-25T13:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В рамках реформы трудоустройства граждан со статусом социально незащищенных, правительство поможет найти работу минимум 50 тысячам человек в 2022 году, заявил вице-премьер, глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили в эфире телеканала Rustavi2.Реформу по профессиональной переподготовке и трудоустройству социально незащищенных граждан анонсировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам премьера, на сегодняшний день в Грузии более 600 тысяч социально незащищенных и около 200 тысяч из них трудоспособны, но не работают, боясь потерять государственное пособие.Работа есть, мотивации нет - Ассоциация работодателей Грузии>>По словам вице-премьера, спрос на рабочую силу в частном секторе достаточно высок, хотя бы в том же сельском хозяйстве. Соискатели во многих случаях отказываются работать, опасаясь потерять статус соцнезащищенного и государственное пособие. А новая программа застрахует их от этого, отметил Давиташвили.Например, гражданам, нанятым на сезонные работы, после завершения сезона государство продолжит выплачивать соцпомощь."Исходя из того, что работа временная, ему автоматически будет восстановлен источник дохода, который у него был", - отметил Давиташвили.Чтобы мотивировать частный сектор, государство полностью профинансирует переподготовку и тренинги по повышению квалификации этой категории граждан."В конечном счете наша цель состоит в том, чтобы у людей появилась привычка трудиться, появилась амбиция зарабатывать больше, и для этого им необходимо улучшить свои навыки и стать более конкурентоспособными", - сказал Давиташвили.Инициатива будет оформлена на законодательном уровне в начале следующего года. По словам вице-премьера, суть программы не в экономии бюджетных расходов, которые тратятся на социальную помощь, а их более правильное использование.Проблема в цифрахПроблема занятости в Грузии – серьезный вызов для правительства страны. Уровень безработицы в третьем квартале 2021 года повысился на 2,5 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 19,5%.По данным Агентства социального обслуживания за 2020 год, финансовую помощь от государства получали 633 586 человек (71 724 семьи), 17% населения.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов - чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи.Прожиточный минимум трудоспособного мужчины в Грузии, согласно данным Национальной службы статистики на октябрь, составляет 224,2 лари.Также, по данным службы статистики, средняя ежемесячная номинальная зарплата в Грузии, по данным на второй квартал года, составляет 1 328 лари (при курсе 3.11).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/uroven-bezrabotitsy-v-gruzii-ponizilsya-za-kvartal-262231209.html

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экономика, общество, новости, грузия, безработица