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Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"
Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"
Правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов 25.11.2021, Sputnik Грузия
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экономика
новости
грузия
натия турнава
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые "свободные зоны" для привлечения инвесторов, в том числе и туристические, заявила министр экономики Натия Турнава."Свободные зоны" – это места на территории Грузии, где будут действовать особые налоговые и другие льготы.По ее словам, правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов."Это будут туристические и девелоперские зоны, к чему сейчас есть интерес, а также свободные финансовые зоны", - сказала Турнава.Ранее о создании такой зоны заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, на черноморском побережье в Гонио появится такая туристическая зона, которая будет ориентирована на игорный бизнес.По его словам, там будут располагаться, казино, офисы, банки и гостиницы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, натия турнава

Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"

09:01 25.11.2021 (обновлено: 09:59 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду
Черноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые "свободные зоны" для привлечения инвесторов, в том числе и туристические, заявила министр экономики Натия Турнава.
"Свободные зоны" – это места на территории Грузии, где будут действовать особые налоговые и другие льготы.
"После кризиса, вызванного коронавирусом, и в результате новой инвестиционной политики мы видим интерес инвесторов к "свободным зонам", что дает возможность привлечения больших инвестиций. Сейчас мы рассматриваем новшество – новые туристические зоны, в том числе и на черноморском побережье", - сказала Турнава.
По ее словам, правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов.
"Это будут туристические и девелоперские зоны, к чему сейчас есть интерес, а также свободные финансовые зоны", - сказала Турнава.
Ранее о создании такой зоны заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, на черноморском побережье в Гонио появится такая туристическая зона, которая будет ориентирована на игорный бизнес.
По его словам, там будут располагаться, казино, офисы, банки и гостиницы.
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