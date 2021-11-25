https://sputnik-georgia.ru/20211125/gruziya-sobiraetsya-otkryt-na-svoey-territorii-novye-svobodnye-zony-262347322.html

Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"

Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"

Правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T09:01+0400

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экономика

новости

грузия

натия турнава

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Грузии появятся новые "свободные зоны" для привлечения инвесторов, в том числе и туристические, заявила министр экономики Натия Турнава."Свободные зоны" – это места на территории Грузии, где будут действовать особые налоговые и другие льготы.По ее словам, правительство Грузии уже начало работать над концепцией новых зон, которая определит предложенные льготы для будущих инвесторов."Это будут туристические и девелоперские зоны, к чему сейчас есть интерес, а также свободные финансовые зоны", - сказала Турнава.Ранее о создании такой зоны заявил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, на черноморском побережье в Гонио появится такая туристическая зона, которая будет ориентирована на игорный бизнес.По его словам, там будут располагаться, казино, офисы, банки и гостиницы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, натия турнава