https://sputnik-georgia.ru/20211125/kovid-pasport-ne-dolzhen-byt-bessrochnym---chkhaidze-262352392.html

Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе

Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе

Никто из вакцинированных не застрахован от повторного заражения коронавирусом, поэтому и "зеленый паспорт" должен иметь срок действия 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Ковид-паспорта не должен быть бессрочными, поскольку у переболевших COVID-19 естественный иммунитет сохраняется в течение шести месяцев, сказал руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эфире PalitraNews.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>В Грузии с 1 декабря вступит в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый текст. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.По словам профессора, через 6-8 месяцев после перенесения коронавируса сопротивляемость организма снижается, а риск повторного заражения увеличивается. Поэтому действие ковид-паспорта нужно определить именно в этот срок – в шесть месяцев. "Это универсальный срок, принятый во всех странах... Позиция Координационного совета и принятое решение диаметрально отличаются от медицинской точки зрения", - подчеркнул эксперт.Обязательная вакцинацияВместе с тем эксперт назвал введение "зеленых паспортов" своевременным и обязательным шагом, который может ускорить процесс вакцинации в Грузии.Ковид-паспорт его обладателю открывает двери ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, фитнес-залов."Это своего рода поощрение тех людей, которые воспользовались вакциной. Это правильно и обязательно, и чем шире станет перечень возможностей, которые будут у обладателей "зеленых паспортов", тем лучше", - сказал Чхаидзе.По его мнению, рано или поздно Грузии придется сделать непопулярный шаг в сторону обязательной вакцинации."Рано или поздно нам, вероятно, придется добавить компонент обязательности вакцинации. Это непопулярный путь, но очень многие страны пошли этим путем. Обязательная вакцинация отдельных групп, даже медперсонала, - самый простой и логичный шаг. Я не хотел бы обращаться к врачу, который не вакцинирован", - сказал Чхаидзе.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. К этому времени выявлено 826 714 случая заболевания. Жертвами вируса стали 11 736 человек. Сделано 2,1 миллиона прививок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211124/kovid-pasporta-dlya-perebolevshikh-grazhdan-gruzii-budut-bessrochnymi-262331169.html

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новости, грузия, коронавирус covid-19, ковид-паспорт