Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211125/kovid-pasport-ne-dolzhen-byt-bessrochnym---chkhaidze-262352392.html
Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе
Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе
Никто из вакцинированных не застрахован от повторного заражения коронавирусом, поэтому и "зеленый паспорт" должен иметь срок действия 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T11:51+0400
2021-11-25T13:09+0400
пятая волна
новости
грузия
коронавирус covid-19
ковид-паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250897300_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_769d561262665df793853222f14bbecf.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Ковид-паспорта не должен быть бессрочными, поскольку у переболевших COVID-19 естественный иммунитет сохраняется в течение шести месяцев, сказал руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эфире PalitraNews.Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря&gt;&gt;В Грузии с 1 декабря вступит в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый текст. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.По словам профессора, через 6-8 месяцев после перенесения коронавируса сопротивляемость организма снижается, а риск повторного заражения увеличивается. Поэтому действие ковид-паспорта нужно определить именно в этот срок – в шесть месяцев. "Это универсальный срок, принятый во всех странах... Позиция Координационного совета и принятое решение диаметрально отличаются от медицинской точки зрения", - подчеркнул эксперт.Обязательная вакцинацияВместе с тем эксперт назвал введение "зеленых паспортов" своевременным и обязательным шагом, который может ускорить процесс вакцинации в Грузии.Ковид-паспорт его обладателю открывает двери ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, фитнес-залов."Это своего рода поощрение тех людей, которые воспользовались вакциной. Это правильно и обязательно, и чем шире станет перечень возможностей, которые будут у обладателей "зеленых паспортов", тем лучше", - сказал Чхаидзе.По его мнению, рано или поздно Грузии придется сделать непопулярный шаг в сторону обязательной вакцинации."Рано или поздно нам, вероятно, придется добавить компонент обязательности вакцинации. Это непопулярный путь, но очень многие страны пошли этим путем. Обязательная вакцинация отдельных групп, даже медперсонала, - самый простой и логичный шаг. Я не хотел бы обращаться к врачу, который не вакцинирован", - сказал Чхаидзе.Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. К этому времени выявлено 826 714 случая заболевания. Жертвами вируса стали 11 736 человек. Сделано 2,1 миллиона прививок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211124/kovid-pasporta-dlya-perebolevshikh-grazhdan-gruzii-budut-bessrochnymi-262331169.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250897300_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6e18b9c8dac36988bfc556e889a28d25.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, коронавирус covid-19, ковид-паспорт

Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе

11:51 25.11.2021 (обновлено: 13:09 25.11.2021)
© Facebook / photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FBДиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Facebook / photo: courtesy of AlpenPharma Caucasus / FB
Подписаться на
Никто из вакцинированных не застрахован от повторного заражения коронавирусом, поэтому и "зеленый паспорт" должен иметь срок действия
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Ковид-паспорта не должен быть бессрочными, поскольку у переболевших COVID-19 естественный иммунитет сохраняется в течение шести месяцев, сказал руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе в эфире PalitraNews.
Ковид-регуляции в Грузии: какие изменения вступят в силу с 1 декабря>>
В Грузии с 1 декабря вступит в силу так называемый "зеленый паспорт". Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам, переболевшим на территории Грузии, а также тем, у кого отрицательный ПЦР-тест или быстрый текст. Пока во всех случаях, кроме тестов, "зеленый паспорт" будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов, а с быстрым - 24 часа.

"Вообще невообразимо говорить о бессрочном периоде. Наверно, тут какой-то технический ляп или недоразумение. Коронавирус - это не корь, чтобы переболеть и всю жизнь быть свободным. Коронавирус сильно отличается от этого заболевания. Это та часть, которую обязательно нужно изменить", - сказал Чхаидзе.

По словам профессора, через 6-8 месяцев после перенесения коронавируса сопротивляемость организма снижается, а риск повторного заражения увеличивается. Поэтому действие ковид-паспорта нужно определить именно в этот срок – в шесть месяцев.
"Это универсальный срок, принятый во всех странах... Позиция Координационного совета и принятое решение диаметрально отличаются от медицинской точки зрения", - подчеркнул эксперт.

Обязательная вакцинация

Вместе с тем эксперт назвал введение "зеленых паспортов" своевременным и обязательным шагом, который может ускорить процесс вакцинации в Грузии.
Ковид-паспорт его обладателю открывает двери ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, казино, спа-центров, гостиниц, фитнес-залов.
Ковид-паспорт - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
Вчера, 15:46
"Это своего рода поощрение тех людей, которые воспользовались вакциной. Это правильно и обязательно, и чем шире станет перечень возможностей, которые будут у обладателей "зеленых паспортов", тем лучше", - сказал Чхаидзе.
По его мнению, рано или поздно Грузии придется сделать непопулярный шаг в сторону обязательной вакцинации.
"Рано или поздно нам, вероятно, придется добавить компонент обязательности вакцинации. Это непопулярный путь, но очень многие страны пошли этим путем. Обязательная вакцинация отдельных групп, даже медперсонала, - самый простой и логичный шаг. Я не хотел бы обращаться к врачу, который не вакцинирован", - сказал Чхаидзе.
Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. К этому времени выявлено 826 714 случая заболевания. Жертвами вируса стали 11 736 человек. Сделано 2,1 миллиона прививок.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:24В парламенте слушают кандидатов в судьи Верховного суда Грузии
14:08Посол ЕС: важно, чтобы Саакашвили присутствовал на суде
13:53Названы основные распространители коронавируса
13:48В Тбилиси и Батуми протестуют, требуя отставки главы правительства Аджарии
13:38Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии
13:23Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате
13:07Государство поможет найти работу 50 тысячам социально незащищенных граждан Грузии
12:52Без "зеленого паспорта" вход запрещен: куда не будут пускать в Грузии с 1 декабря
12:37В Тбилиси обсудили актуальные проблемы грузинского языка
12:21Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения
12:07Ковид-статистика Грузии: эпидситуация остается сложной
11:51Ковид-паспорт не должен быть бессрочным - Чхаидзе
11:21Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: мы должны выиграть оба матча
11:06Первая в истории Швеции женщина-премьер ушла в отставку сразу после избрания
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 331
10:26Определились финалисты Кубка Грузии по футболу
10:07Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии
09:20Курс лари на четверг – 3,1153 GEL/$1
09:01Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"
08:31National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии