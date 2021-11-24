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Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными
Граждане Грузии, переболевшие новым коронавирусом, могут не беспокоиться насчет ковид-запретов 24.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-24T15:46+0400
2021-11-24T15:46+0400
общество
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Переболевшие коронавирусом граждане Грузии будут иметь т.н. "зеленый статус" постоянно, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе на брифинге.Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта&gt;&gt;Концепция "зеленых паспортов" вводится в Грузии с 1 декабря. Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест. На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.Решением правительства Грузии, с 1 декабря в стране, а также в Шенгенской зоне, начинают действовать грузинские ковид-паспорта.В Грузии "зеленый паспорт" это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Ковид-паспорта для переболевших граждан Грузии будут бессрочными

15:46 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках
Эпидемия коронавируса - покупатели в магазине в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Граждане Грузии, переболевшие новым коронавирусом, могут не беспокоиться насчет ковид-запретов
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Переболевшие коронавирусом граждане Грузии будут иметь т.н. "зеленый статус" постоянно, заявил глава оперативного штаба Координационного Совета Георгий Гибрадзе на брифинге.
Кого будут штрафовать в Грузии за отсутствие ковид-паспорта>>
Концепция "зеленых паспортов" вводится в Грузии с 1 декабря. Ковид-паспорт полагается полностью вакцинированным гражданам Грузии и иностранцам. Также он выдается вакцинированным первой дозой, переболевшим на территории Грузии и сделавшим ПЦР-тест. На данный момент во всех случаях, кроме ПЦР-теста, ковид-паспорт будет бессрочным. С ПЦР-тестом он будет действовать в течение 72 часов.

"После лабораторного подтверждения ковид-инфекции должно пройти 14 дней. В этом случае период не распространяется. То есть после перенесения ковида запретов не существует, и у человека будет "зеленый статус" постоянно", - заявил Гибрадзе.

Решением правительства Грузии, с 1 декабря в стране, а также в Шенгенской зоне, начинают действовать грузинские ковид-паспорта.
В Грузии "зеленый паспорт" это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.
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