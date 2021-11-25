https://sputnik-georgia.ru/20211125/posol-es-otkazalsya-idti-v-parlament-gruzii-262362648.html

Посол ЕС отказался идти в парламент Грузии

Посол ЕС отказался идти в парламент Грузии

Европейский дипломат осудил невыполнение соглашения, оформленного между властями и оппозицией 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T17:49+0400

2021-11-25T17:49+0400

2021-11-25T17:52+0400

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суд

карл харцель

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель отказался идти в парламент Грузии, аргументируя это тем, что слушания кандидатов в судьи Верховного суда являются частью процесса, который противоречит соглашению от 19 апреля.В парламенте слушают кандидатов в судьи Верховного суда Грузии>>Соглашение между властями и оппозицией, заключенное под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля, подразумевало в том числе проведение судебной реформы. Международные организации и западные партнеры не раз призывали власти Грузии воздержаться от назначения судей Верховного суда до проведения реформы. "Как известно, в законодательстве есть пробелы, которые не полностью соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как БДИПЧ оценивает процесс представления судей. Так что, мы останемся на этой позиции", - сказал Харцель.По его словам, прежде чем делать какие-либо шаги, следует пересмотреть процедуру. Отбор судей Верховного суда Грузии: Венецианская комиссия озвучила новые замечания>>Харцель подчеркнул, что запущенный в парламенте процесс не соответствует ни соглашению от 19 апреля, ни условиям получения макрофинансовой помощи от Евросоюза. Ранее он заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.Посла ЕС пригласили в парламент, чтобы он смог лично наблюдать за слушаниями, но он отказался. На этот раз представлены четыре кандидата в судьи Верховного суда Грузии, которые назначаются бессрочно.В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" настаивают на том, что до 2019 года в Грузии никогда не было такой прозрачной формы назначения судей как сейчас. "Этот процесс является беспрецедентным", - сказал глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на критику международных партнеров заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/posol-es-vazhno-chtoby-saakashvili-prisutstvoval-na-sude-262358361.html

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, венецианская комиссия, судебная реформа, суд, карл харцель