https://sputnik-georgia.ru/20211125/posol-es-vazhno-chtoby-saakashvili-prisutstvoval-na-sude-262358361.html

Посол ЕС: важно, чтобы Саакашвили присутствовал на суде

Посол ЕС: важно, чтобы Саакашвили присутствовал на суде

Карл Харцель внимательно следит за соблюдением основных прав третьего президента Грузии 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T14:08+0400

2021-11-25T14:08+0400

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суд

карл харцель

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Личное присутствие на судебных процессах экс-президента Михаила Саакашвили важно как по законодательству Грузии, так и Европейской конвенции по правам человека, заявил журналистам посол ЕС в Грузии Карл Харцель.В начале недели министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что прекращение голодовки заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили может стать основанием для его присутствия на судебных процессах. Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу экс-президента о разгоне мирной акции протеста 7 ноября 2007 года на 29 ноября.Саакашвили предлагает создать инициативную группу для его освобождения>>По его словам, помещение Саакашвили в военный госпиталь не означает, что все на этом закончилось."Мы продолжаем следить за соблюдением его основных прав, включая право на личную жизнь и достоинство. Мы также будем следить и за правовыми процессами", - отметил посол.По словам адвокатов Саакашвили, третий президент Грузии будет присутствовать на суде, если ему позволит здоровье."Что касается процесса 29 ноября, если ему позволят физические возможности, Михаил Саакашвили - и это наше требование - будет присутствовать на судебном процессе", - сказал один из адвокатов экс-президента Бека Басилая.В этом уверен и личный врач Саакашвили - Николоз Кипшидзе. На вопрос журналистов, сможет ли экс-президент по состоянию здоровья присутствовать на суде, ответил: "По моему мнению, да". Но отметил, что пока ему делать прогнозы сложно.В данное время Михаил Саакашвили проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.Он нелегально вернулся на родину из Украины 29 сентября, а 1 октября был арестован и посажен в тюрьму. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее через 50 дней, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили заочно приговорен к шести годам по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211123/na-vosstanovlenie-saakashvili-ponadobitsya-neskolko-mesyatsev---lichnyy-vrach-262316891.html

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новости, грузия, суд, карл харцель, возвращение и арест саакашвили