https://sputnik-georgia.ru/20211125/smert-izbrannogo-oppozitsionnogo-deputata-v-batumi-politsiya-oprashivaet-svideteley-262367630.html

Смерть избранного оппозиционного депутата в Батуми: полиция опрашивает свидетелей

Смерть избранного оппозиционного депутата в Батуми: полиция опрашивает свидетелей

Представители "Нацдвижения" утверждают, что Нугзар Путкарадзе скончался в результате оказанного на него давления 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T16:47+0400

2021-11-25T16:47+0400

2021-11-25T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Полиция опрашивает свидетелей по делу о смерти избранного оппозиционного депутата совещательного органа (сакребуло) Батуми от партии "Единое национальное движение" Нугзара Путкарадзе.Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье - "причинение смерти по неосторожности".Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении>>По официальной версии, Путкарадзе скончался в результате сердечного приступа.В данный момент показания по делу дают члены "Единого национального движения" Георгий Киртадзе, Мирдат Камададзе и Элгуджа Багратиони.Как заявил Киртадзе до начала опроса, он не верит следствию, однако представит ему полную запись разговора Путкарадзе с некими Важей Табагидзе и Бадри Бакуридзе. По словам Киртадзе, Табагидзе и Бакуридзе якобы от имени отца главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе - Давида Рижвадзе, предлагали Путкарадзе 100 тысяч долларов за переход во фракцию правящей партии в сакребуло Батуми, а в противном случае угрожали расправой.Представители "Нацдвижения" утверждают, что Путкарадзе умер из-за оказанного на него давления. По итогам местных выборов, в сакребуло Батуми у "Грузинской мечты" и оппозиции по 17 депутатов.Правящая партия получила 16 из 35 мест в сакребуло Батуми, ЕНД - 15 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов от партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-tbilisi-i-batumi-protestuyut-trebuya-otstavki-glavy-pravitelstva-adzharii-262358596.html

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