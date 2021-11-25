https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-tbilisi-i-batumi-protestuyut-trebuya-otstavki-glavy-pravitelstva-adzharii-262358596.html

В Тбилиси и Батуми протестуют, требуя отставки главы правительства Аджарии

В Тбилиси и Батуми протестуют, требуя отставки главы правительства Аджарии

Представителей властей Аджарии обвиняют в оказании давления на оппозиционера, который скончался на прошлой неделе 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T13:48+0400

2021-11-25T13:48+0400

2021-11-25T13:53+0400

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торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе проходит в эти минуты у офиса правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в Тбилиси и Батуми, сообщают корреспонденты Sputnik Грузия с места событий.Смерть оппозиционного депутата в Батуми: "Грузинскую мечту" обвинили в давлении>>Гражданских активистов, сторонников движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Дроа" ("Время пришло") на улицу вывела смерть мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе.Путкарадзе скончался на прошлой неделе. По словам члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, его пытались подкупить представители власти за 100 тысяч долларов, чтобы заполучить большинство в совещательном органе.Протестующие в Тбилиси включили сирены. На месте акций мобилизована полиция .На акции протеста в Батуми собрались все члены городских собраний Аджарии от "Единого национального движения". Они не собираются расходиться и обратились к аккредитованным в Грузии дипломатам с просьбой внимательно изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе.К протестующим обратилась сестра умершего депутата сакребуло.Как утверждают собравшиеся, переговоры с Путкарадзе по поручению Дато Рижвадзе – отца председателя правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе, возглавили двое чиновников-силовиков времен Аслана Абашидзе - Важа Табагидзе и Бадри Бакуридзе. В правящей партии все обвинения отрицают.Бюджет Батуми на 2022 год стал предметом споров властей и оппозиции>>После смерти Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 из 35 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три места, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, георгий гахария, акция протеста, торнике рижвадзе