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Студенты-медики будут убеждать население в необходимости вакцинации от коронавируса
Студенты-медики будут убеждать население в необходимости вакцинации от коронавируса
Информационная кампания "Вакцинируемся друг для друга" с участием студентов Тбилисского медуниверситета стартует 26 ноября 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T16:03+0400
2021-11-25T16:03+0400
2021-11-25T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В поддержку процесса вакцинации студенты Тбилисского государственного медицинского университета начинают кампанию "Вакцинируемся друг для друга".Старт кампании будет дан в пятницу, 26 ноября, в парке Ваке, об этом сообщает в социальной сети Facebook ректор университета Зураб Вадачкория.У граждан Грузии будет два ковид-паспорта - для внешнего и внутреннего пользования>>По его словам, вакцинация - единственный способ остановить пандемию и выжить. "В борьбе с COVID-19 социальная и профессиональная ответственность нашего университета с самого начала пандемии велика. Единственный способ победить пандемию - это вакцинация. Сегодня полностью вакцинированы 87% студентов и 93% академического и административного персонала Тбилисского медуниверситета. И благодаря этому, университет работает в традиционном, не дистанционном режиме", - заявил ректор. По словам Вадачкория, студенты-медики запускают универсальную акцию - "Вакцинируемся друг для друга". В рамках акции запланированы различные виды информационных мероприятий, к которым постепенно подключатся и студенты других вузов.В рамках кампании студенты-медики в белых халатах и шапочках соберутся в парке Ваке и призовут население активно вакцинироваться.Помимо Тбилиси аналогичные акции-перфомансы будут устроены и в других городах - Гори, Кутаиси, Ахалцихе, Гурджаани, Зугдиди, Батуми.По официальным данным, к этому времени в Грузии вакцинировано всего 34,6% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211120/v-tbilisi-proshla-ocherednaya-aktsiya-protivnikov-vaktsinatsii-262249102.html
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общество, новости, грузия, тбилисский государственный медицинский университет, коронавирус covid-19
Студенты-медики будут убеждать население в необходимости вакцинации от коронавируса
Информационная кампания "Вакцинируемся друг для друга" с участием студентов Тбилисского медуниверситета стартует 26 ноября
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В поддержку процесса вакцинации студенты Тбилисского государственного медицинского университета начинают кампанию "Вакцинируемся друг для друга".
Старт кампании будет дан в пятницу, 26 ноября, в парке Ваке, об этом сообщает в социальной сети Facebook
ректор университета Зураб Вадачкория.
По его словам, вакцинация - единственный способ остановить пандемию и выжить.
"В борьбе с COVID-19 социальная и профессиональная ответственность нашего университета с самого начала пандемии велика. Единственный способ победить пандемию - это вакцинация. Сегодня полностью вакцинированы 87% студентов и 93% академического и административного персонала Тбилисского медуниверситета. И благодаря этому, университет работает в традиционном, не дистанционном режиме", - заявил ректор.
По словам Вадачкория, студенты-медики запускают универсальную акцию - "Вакцинируемся друг для друга". В рамках акции запланированы различные виды информационных мероприятий, к которым постепенно подключатся и студенты других вузов.
В рамках кампании студенты-медики в белых халатах и шапочках соберутся в парке Ваке и призовут население активно вакцинироваться.
Помимо Тбилиси аналогичные акции-перфомансы будут устроены и в других городах - Гори, Кутаиси, Ахалцихе, Гурджаани, Зугдиди, Батуми.
По официальным данным, к этому времени в Грузии вакцинировано всего 34,6% взрослого населения.
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