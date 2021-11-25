https://sputnik-georgia.ru/20211125/u-grazhdan-gruzii-budet-dva-kovid-pasporta---dlya-vneshnego-i-vnutrennego-polzovaniya-262361220.html

У граждан Грузии будет два ковид-паспорта - для внешнего и внутреннего пользования

У граждан Грузии будет два ковид-паспорта - для внешнего и внутреннего пользования

Тот "зеленый паспорт", которым граждане Грузии будут пользоваться внутри страны, будет бессрочным 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T14:46+0400

2021-11-25T14:46+0400

2021-11-25T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. В Грузии будут действовать два ковид-паспорта - для внутреннего и внешнего пользования, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.Ковид-паспорт — это электронный документ, в который вносится вся информация о ковид-статусе гражданина. Они вступают в силу с 1 декабря.Как вакцинированным "Спутником" получить "зеленый паспорт" в Грузии>>В Грузии "зеленый паспорт" это пропуск в рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, фитнес-залы.По его словам, главное различие между паспортом внутреннего и внешнего пользования в сроках его действия.На данном этапе ковид-паспорт внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевшим коронавирусом лиц. А вот ковид-паспорт внешнего пользования, который используется гражданами при выезде за границу, действует в течение шести месяцев.Как отметил Гамкрелидзе, который еще накануне заявил, что не согласен с бессрочностью "зеленого паспорта" и этот вопрос может быть пересмотрен, в большинстве стран мира срок действия ковид-паспортов от шести месяцев до года.По словам министра здравоохранения Грузии Екатерины Тикарадзе, на данном этапе система двух ковид-паспортов наиболее приемлема для страны, поскольку "население с трудом привыкает к новшествам". "Поэтому для меньшего стресса внутренний ковид-паспорт было решено сделать бессрочным", - сказала Тикарадзе.Еврокомиссия уже признала грузинский ковид-паспорт и сертификаты о вакцинации с наличием QR-кода. Решение вступило в силу с 16 ноября. Теперь гражданам Грузии при наличии "зеленого паспорта" нет необходимости сдавать ПЦР-тест или оставаться в карантине. Для переболевших коронавирусом граждан QR - код действителен в течение 180 дней с момента инфицирования.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/kovid-pasport-ne-dolzhen-byt-bessrochnym---chkhaidze-262352392.html

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