Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи
16:00 25.11.2021 (обновлено: 16:13 25.11.2021)
© AP Photo / John ShearerПевица Мадонна
© AP Photo / John Shearer
Фанаты 63-летней звезды подозревают, что в странной и слишком откровенной фотосессии зашифровано тайное послание
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Американская певица Мадонна лишила фанатов дара речи: откровенные и странные снимки звезды произвели фурор в Инстаграм.
В том, что Мадонна не только королева поп-сцены, но и эпатажа, не сомневается никто. Но звезда умудряется находить новые способы подтвердить свое звание. Певица любит делиться пикантными фото, но на этот раз превзошла саму себя.
Недавно Мадонна опубликовала в Инстаграм серию новых кадров, на которых позировала на кровати. Свой сексуальный и вызывающий образ звезда решила дополнить позами, которые продемонстрировали все достоинства ее фигуры.
И если первые фото можно назвать провокацией, то последние могут ввести в ступор всех. Что именно пыталась сказать певица, фанаты не поняли, но предположили, что в фотографиях есть зашифрованное послание.
"Мне кажется, что она кричит о помощи, как Бритни до этого"; "Последнее фото - я в ауте"; "Мне стыдно"; "Она сошла с ума?"; "Что-то тут не так"; "Жаль бабушку", - прокомментировали в Сети.
Читайте также:
Корсет и фата: Мадонна превратилась в сексуальную невесту
Мадонна намекнула, что ее 15-летний сын нетрадиционной ориентации
Бес в ребро? Мадонна показала, как ест мороженое с молодым бойфрендом
"Где щеки?" Мадонну чуть не перепутали с сестрой Ким Кардашьян