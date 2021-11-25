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https://sputnik-georgia.ru/20211125/zhal-babushku-novye-snimki-madonny-lishili-poklonnikov-dara-rechi--262364749.html
"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи
"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи
Фанаты 63-летней звезды подозревают, что в странной и слишком откровенной фотосессии зашифровано тайное послание 25.11.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Американская певица Мадонна лишила фанатов дара речи: откровенные и странные снимки звезды произвели фурор в Инстаграм.В том, что Мадонна не только королева поп-сцены, но и эпатажа, не сомневается никто. Но звезда умудряется находить новые способы подтвердить свое звание. Певица любит делиться пикантными фото, но на этот раз превзошла саму себя.Недавно Мадонна опубликовала в Инстаграм серию новых кадров, на которых позировала на кровати. Свой сексуальный и вызывающий образ звезда решила дополнить позами, которые продемонстрировали все достоинства ее фигуры.И если первые фото можно назвать провокацией, то последние могут ввести в ступор всех. Что именно пыталась сказать певица, фанаты не поняли, но предположили, что в фотографиях есть зашифрованное послание."Мне кажется, что она кричит о помощи, как Бритни до этого"; "Последнее фото - я в ауте"; "Мне стыдно"; "Она сошла с ума?"; "Что-то тут не так"; "Жаль бабушку", - прокомментировали в Сети.Читайте также:
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мадонна, шоу-бизнес

"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи

16:00 25.11.2021 (обновлено: 16:13 25.11.2021)
© AP Photo / John ShearerПевица Мадонна
Певица Мадонна - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / John Shearer
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Фанаты 63-летней звезды подозревают, что в странной и слишком откровенной фотосессии зашифровано тайное послание
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Американская певица Мадонна лишила фанатов дара речи: откровенные и странные снимки звезды произвели фурор в Инстаграм.
В том, что Мадонна не только королева поп-сцены, но и эпатажа, не сомневается никто. Но звезда умудряется находить новые способы подтвердить свое звание. Певица любит делиться пикантными фото, но на этот раз превзошла саму себя.
© Instagram / madonnaСкрин с Инстаграма Мадонны
Скрин с Инстаграма Мадонны - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
Скрин с Инстаграма Мадонны
© Instagram / madonna
Недавно Мадонна опубликовала в Инстаграм серию новых кадров, на которых позировала на кровати. Свой сексуальный и вызывающий образ звезда решила дополнить позами, которые продемонстрировали все достоинства ее фигуры.
И если первые фото можно назвать провокацией, то последние могут ввести в ступор всех. Что именно пыталась сказать певица, фанаты не поняли, но предположили, что в фотографиях есть зашифрованное послание.
"Мне кажется, что она кричит о помощи, как Бритни до этого"; "Последнее фото - я в ауте"; "Мне стыдно"; "Она сошла с ума?"; "Что-то тут не так"; "Жаль бабушку", - прокомментировали в Сети.
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