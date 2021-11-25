https://sputnik-georgia.ru/20211125/zhal-babushku-novye-snimki-madonny-lishili-poklonnikov-dara-rechi--262364749.html

"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи

"Жаль бабушку": новые снимки Мадонны лишили поклонников дара речи

Фанаты 63-летней звезды подозревают, что в странной и слишком откровенной фотосессии зашифровано тайное послание 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Американская певица Мадонна лишила фанатов дара речи: откровенные и странные снимки звезды произвели фурор в Инстаграм.В том, что Мадонна не только королева поп-сцены, но и эпатажа, не сомневается никто. Но звезда умудряется находить новые способы подтвердить свое звание. Певица любит делиться пикантными фото, но на этот раз превзошла саму себя.Недавно Мадонна опубликовала в Инстаграм серию новых кадров, на которых позировала на кровати. Свой сексуальный и вызывающий образ звезда решила дополнить позами, которые продемонстрировали все достоинства ее фигуры.И если первые фото можно назвать провокацией, то последние могут ввести в ступор всех. Что именно пыталась сказать певица, фанаты не поняли, но предположили, что в фотографиях есть зашифрованное послание."Мне кажется, что она кричит о помощи, как Бритни до этого"; "Последнее фото - я в ауте"; "Мне стыдно"; "Она сошла с ума?"; "Что-то тут не так"; "Жаль бабушку", - прокомментировали в Сети.Читайте также:

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