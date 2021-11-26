Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
11:49 26.11.2021 (обновлено: 12:42 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanПротивостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Оппозиция делает все возможное, чтобы сорвать заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района вновь начались на фоне шума из-за рассмотрения проектов муниципальных бюджетов на 2022 год, на месте мобилизована полиция.
Против утверждения бюджетов выступают оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло (совещательный орган) Батуми и Зугдиди нового созыва. Недовольство вызвано тем, что бюджет планирует принять сакребуло прежнего созыва, которое пока еще сохраняет свои полномочия. В старом совещательном органе большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanПротивостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
Противостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Оппозиционеры с утра делают все возможное, чтобы сорвать заседания. В ход пошли в том числе свистки и вещество с неприятным запахом. Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция.
© photo: Sputnik / StringerПолиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Вы знаете, почему они принимают бюджет? Этому есть только одно объяснение - они боятся оппозиционных сакребуло, поскольку если бюджет будет провален дважды, назначаются повторные выборы мэра и сакребуло", - сказала Цитлидзе журналистам.
Заседание в Батуми в настоящее время прервано. Из-за едкого запаха, который распылил депутат будущего сакребуло от "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, всем пришлось покинуть зал заседаний и ждать, пока запах выветрится.
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanЗдание Верховного совета Аджарии. Полицейский кордон
Здание Верховного совета Аджарии. Полицейский кордон
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
"Сегодня я распылил конкретную жидкость в зале заседания сакребуло, которая является безопасной для здоровья, но у ее острый запах, и оставаться там невозможно", - сказал Камададзе.
При этом Камададзе настаивает на том, что эта жидкость совершенно безопасна для здоровья людей, и в доказательство этому он не хотел покидать помещение, но его вывели силой.
© photo: Sputnik / StringerПолиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
В настоящее время эпицентр протеста находится на улице, на прилегающей к муниципальным зданиям территории. Периодически между оппозиционерами и полицией происходят стычки.
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