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https://sputnik-georgia.ru/20211126/kriki-i-stychki---sakrebulo-batumi-i-zugdidi-pytayutsya-prinyat-byudzhet-2022-goda-262385884.html
Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
Оппозиция делает все возможное, чтобы сорвать заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T11:49+0400
2021-11-26T12:42+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района вновь начались на фоне шума из-за рассмотрения проектов муниципальных бюджетов на 2022 год, на месте мобилизована полиция.Драки и ругань: как в Батуми рассматривали бюджет города на 2022 год&gt;&gt;Против утверждения бюджетов выступают оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло (совещательный орган) Батуми и Зугдиди нового созыва. Недовольство вызвано тем, что бюджет планирует принять сакребуло прежнего созыва, которое пока еще сохраняет свои полномочия. В старом совещательном органе большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Оппозиционеры с утра делают все возможное, чтобы сорвать заседания. В ход пошли в том числе свистки и вещество с неприятным запахом. Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция."Вы знаете, почему они принимают бюджет? Этому есть только одно объяснение - они боятся оппозиционных сакребуло, поскольку если бюджет будет провален дважды, назначаются повторные выборы мэра и сакребуло", - сказала Цитлидзе журналистам.Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась&gt;&gt;Заседание в Батуми в настоящее время прервано. Из-за едкого запаха, который распылил депутат будущего сакребуло от "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, всем пришлось покинуть зал заседаний и ждать, пока запах выветрится."Сегодня я распылил конкретную жидкость в зале заседания сакребуло, которая является безопасной для здоровья, но у ее острый запах, и оставаться там невозможно", - сказал Камададзе. При этом Камададзе настаивает на том, что эта жидкость совершенно безопасна для здоровья людей, и в доказательство этому он не хотел покидать помещение, но его вывели силой. В настоящее время эпицентр протеста находится на улице, на прилегающей к муниципальным зданиям территории. Периодически между оппозиционерами и полицией происходят стычки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, батуми, зугдиди

Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года

11:49 26.11.2021 (обновлено: 12:42 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanПротивостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
Противостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Оппозиция делает все возможное, чтобы сорвать заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района
ТБИЛИСИ, 26 ноя - Sputnik. Заседания сакребуло Батуми и Зугдидского района вновь начались на фоне шума из-за рассмотрения проектов муниципальных бюджетов на 2022 год, на месте мобилизована полиция.
Драки и ругань: как в Батуми рассматривали бюджет города на 2022 год>>
Против утверждения бюджетов выступают оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло (совещательный орган) Батуми и Зугдиди нового созыва. Недовольство вызвано тем, что бюджет планирует принять сакребуло прежнего созыва, которое пока еще сохраняет свои полномочия. В старом совещательном органе большинство мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanПротивостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
Противостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Противостояние с оппозицией. Протесты в здании Верховного совета Аджарии
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Оппозиционеры с утра делают все возможное, чтобы сорвать заседания. В ход пошли в том числе свистки и вещество с неприятным запахом. Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция.
© photo: Sputnik / StringerПолиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
"Вы знаете, почему они принимают бюджет? Этому есть только одно объяснение - они боятся оппозиционных сакребуло, поскольку если бюджет будет провален дважды, назначаются повторные выборы мэра и сакребуло", - сказала Цитлидзе журналистам.
Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась>>
Заседание в Батуми в настоящее время прервано. Из-за едкого запаха, который распылил депутат будущего сакребуло от "Единого национального движения" Мирдат Камададзе, всем пришлось покинуть зал заседаний и ждать, пока запах выветрится.
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanЗдание Верховного совета Аджарии. Полицейский кордон
Здание Верховного совета Аджарии. Полицейский кордон - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Здание Верховного совета Аджарии. Полицейский кордон
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
"Сегодня я распылил конкретную жидкость в зале заседания сакребуло, которая является безопасной для здоровья, но у ее острый запах, и оставаться там невозможно", - сказал Камададзе.
При этом Камададзе настаивает на том, что эта жидкость совершенно безопасна для здоровья людей, и в доказательство этому он не хотел покидать помещение, но его вывели силой.
© photo: Sputnik / StringerПолиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Полиция задерживает участников акции протеста оппозиции у здания администрации в Зугдиди 26 ноября 2021 года
© photo: Sputnik / Stringer
В настоящее время эпицентр протеста находится на улице, на прилегающей к муниципальным зданиям территории. Периодически между оппозиционерами и полицией происходят стычки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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