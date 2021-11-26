https://sputnik-georgia.ru/20211126/eto-politicheskoe-reshenie---vlasti-gruzii-obyasnili-prinyatie-byudzhetov-v-gorodakh-i-rayonakh-262398478.html

"Это политическое решение" - власти Грузии объяснили принятие бюджетов в городах и районах

"Это политическое решение" - власти Грузии объяснили принятие бюджетов в городах и районах

Бюджеты ряда городов и районов утвердили сакребуло прежнего созыва, что и возмутило оппозиционеров 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T17:44+0400

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2021-11-26T17:44+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Депутаты совещательных органов (сакребуло) ряда городов и районов приняли бюджет на 2022 год, чтобы дать возможность мэрам нормально работать, сказал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созар Субари.Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди>>За последнюю неделю ряд сакребуло, полномочия которых истекают 3 декабря, утвердили бюджеты на 2022 год. Документ приняли депутаты старого созыва, что вызвало возмущение оппозиционеров. Самым скандальным и шумным принятие бюджета стало в Батуми и Зугдиди, где в будущих сакребуло большинство сконцентрировано в руках оппозиции.Он отметил, что это решение было принято, чтобы не дать возможность оппозиции провалить бюджет."Мы использовали возможность, которую дает нам Конституция и законодательство, чтобы находящиеся в оппозиции радикальные силы, ориентированные на беспорядки, не имели возможность провалить бюджет и, соответственно, остановить работу местных органов, инфраструктурные проекты и развитие наших городов и районов", - сказал Субари.При этом он отметил, что теперь новоизбранным сакребуло предстоит лишь контролировать исполнение уже принятого бюджета, а мэры от правящей партии получат возможность спокойно работать.Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>У "Грузинской мечты" нет большиства в сакребуло Рустави, Батуми, Зугдиди, Цаленджиха Чхороцху и Сенаки. При этом во всех этих городах и районах, кроме Цаленджиха, мэрами являются представители правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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