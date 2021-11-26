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"Мы не могли лишить население всех благ" - глава сакребуло Зугдиди о бюджете на 2022 год
"Мы не могли лишить население всех благ" - глава сакребуло Зугдиди о бюджете на 2022 год
Зугдидское сакребуло утвердило бюджет района на 2022 год на фоне акций протеста оппозиции 26.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинские власти не могли лишить жителей Зугдидского района муниципальных сервисов и допустить провала бюджета, заявил и.о. председателя Зугдидского совещательного органа (сакребуло) Бесик Чежия журналистам.Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди&gt;&gt;Зугдидское сакребуло, полномочия которого истекают уже 3 декабря, в пятницу утвердило бюджет района на 2022 год на фоне акций протеста оппозиции. Протестующие пытались сорвать заседание, настаивая на том, что бюджет должно утверждать новое сакребуло, в котором большинство депутатских мест досталось именно оппозиции. При этом он отметил, что это было политическое решение, исходящие из интересов страны."Развитие Зугдиди и получение населением муниципальных сервисов не сможет остановить группа из 30 человек, руководствующаяся узкими политическими интересами", - сказал Чежия.Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год&gt;&gt;По итогам октябрьских выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" 20 мест. "Нацдвижение" получило 22 мандата, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, зугдиди

"Мы не могли лишить население всех благ" - глава сакребуло Зугдиди о бюджете на 2022 год

16:01 26.11.2021 (обновлено: 16:54 26.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerОппозиция протестует в Зугдиди против принятия бюджета старым составом Сакребуло
Оппозиция протестует в Зугдиди против принятия бюджета старым составом Сакребуло - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Зугдидское сакребуло утвердило бюджет района на 2022 год на фоне акций протеста оппозиции
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинские власти не могли лишить жителей Зугдидского района муниципальных сервисов и допустить провала бюджета, заявил и.о. председателя Зугдидского совещательного органа (сакребуло) Бесик Чежия журналистам.
Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди>>
Зугдидское сакребуло, полномочия которого истекают уже 3 декабря, в пятницу утвердило бюджет района на 2022 год на фоне акций протеста оппозиции. Протестующие пытались сорвать заседание, настаивая на том, что бюджет должно утверждать новое сакребуло, в котором большинство депутатских мест досталось именно оппозиции.

"Мы утвердили местный бюджет, чтобы у находящихся в оппозиции деструктивных сил не было возможности провалить бюджет и, соответственно, остановить работу муниципальных служб, инфраструктурные проекты и остановить развитие города и сел", - сказал Чежия.

При этом он отметил, что это было политическое решение, исходящие из интересов страны.
"Развитие Зугдиди и получение населением муниципальных сервисов не сможет остановить группа из 30 человек, руководствующаяся узкими политическими интересами", - сказал Чежия.
Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год>>
По итогам октябрьских выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" 20 мест. "Нацдвижение" получило 22 мандата, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три.
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