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Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ
Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ
Практически все школы в Грузии получат дополнительные запасы дезинфицирующих средств японского производства 05.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-05T12:16+0400
2021-11-05T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Грузии дополнительные запасы защитных средств для превенции распространения коронавируса в школах, говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки страны.Как отмечено в сообщении, Минобразования активно сотрудничает с ЮНИСЕФ в обеспечении безопасной среды в школах. Именно в рамках указанного сотрудничества школы Грузии получат от ЮНИСЕФ и японской компании "Сараям" защитные средства от COVID-19.Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной&gt;&gt;Заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе поблагодарила посла Японии в Грузии Имамуру Акира и ЮНИСЕФ за поддержку сферы образования, и отметила, что Детский фонд ООН является одним из главных партнеров, который с начала пандемии активно включен в процесс превенции распространения вируса в школах.Дгебуадзе также отметила важность проводимых Минобразования и Детским фондом ООН информационных встреч, направленных на активизацию процесса вакцинации среди педагогов, в которых приняли участие до трех тысяч учителей.До начала текущего учебного года все школы Грузии были оснащены всеми ресурсами, необходимыми для управления пандемией. Их запасы периодически пополняются.Полученные министерством образования Грузии 140 тонн дезинфекционной жидкости от японской компании являются дополнительной поддержкой донорских организаций в борьбе с пандемией.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211008/desyatki-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom-zafiksirovany-v-shkolakh-kakheti-260375734.html
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грузия, япония, минобразования грузии, юнисеф , коронавирус covid-19

Грузия получила от ЮНИСЕФ 140 тонн дезинфицирующих средств от коронавируса для школ

12:16 05.11.2021
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЮНИСЕФ передал для школ Грузии защитные от коронавируса средства
ЮНИСЕФ передал для школ Грузии защитные от коронавируса средства - Sputnik Грузия, 1920, 05.11.2021
© Ministry of Education and Science of Georgia
Практически все школы в Грузии получат дополнительные запасы дезинфицирующих средств японского производства
ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Грузии дополнительные запасы защитных средств для превенции распространения коронавируса в школах, говорится в сообщении на сайте министерства образования и науки страны.
Как отмечено в сообщении, Минобразования активно сотрудничает с ЮНИСЕФ в обеспечении безопасной среды в школах. Именно в рамках указанного сотрудничества школы Грузии получат от ЮНИСЕФ и японской компании "Сараям" защитные средства от COVID-19.
Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной>>
Заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе поблагодарила посла Японии в Грузии Имамуру Акира и ЮНИСЕФ за поддержку сферы образования, и отметила, что Детский фонд ООН является одним из главных партнеров, который с начала пандемии активно включен в процесс превенции распространения вируса в школах.
Дгебуадзе также отметила важность проводимых Минобразования и Детским фондом ООН информационных встреч, направленных на активизацию процесса вакцинации среди педагогов, в которых приняли участие до трех тысяч учителей.
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До начала текущего учебного года все школы Грузии были оснащены всеми ресурсами, необходимыми для управления пандемией. Их запасы периодически пополняются.
Полученные министерством образования Грузии 140 тонн дезинфекционной жидкости от японской компании являются дополнительной поддержкой донорских организаций в борьбе с пандемией.

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