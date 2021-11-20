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Распространение коронавируса в школах Грузии снизилось
Распространение коронавируса в школах Грузии снизилось
По последним данным, уже вакцинировано почти 71% учителей и представителей администрации школы 20.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-20T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение за последнюю неделю, уменьшилось – на сегодняшний день в таком формате работают 169 школ и 438 отдельных классов.За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников, что меньше, по сравнению с предыдущей неделей.На данном этапе вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы.Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям по превенции вируса в школах. Также активно учителям школ делают тесты на коронавирус. Школы полностью оснащены ресурсами, необходимыми для превенции пандемии.В общеобразовательных учреждениях обеспечивается соблюдение рекомендаций здравоохранения и создается безопасная среда. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и министерства.Читайте также:
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общество, новости, грузия, школа, коронавирус covid-19

Распространение коронавируса в школах Грузии снизилось

11:46 20.11.2021
© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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По последним данным, уже вакцинировано почти 71% учителей и представителей администрации школы
ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Количество школ и отдельных классов, перешедших на дистанционное обучение за последнюю неделю, уменьшилось – на сегодняшний день в таком формате работают 169 школ и 438 отдельных классов.
За последние семь дней коронавирус был обнаружен у 0,9% учителей и 0,3% учеников, что меньше, по сравнению с предыдущей неделей.
На данном этапе вакцинировано 70,7% учителей и представителей администрации школы.
Министерство образования и науки Грузии активно работает по разным направлениям по превенции вируса в школах. Также активно учителям школ делают тесты на коронавирус. Школы полностью оснащены ресурсами, необходимыми для превенции пандемии.
В общеобразовательных учреждениях обеспечивается соблюдение рекомендаций здравоохранения и создается безопасная среда. За этим процессом следят представители ресурсных образовательных центров и министерства.

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