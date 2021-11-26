https://sputnik-georgia.ru/20211126/vse-filmy-k-nam---v-tbilisi-proydet-mezhdunarodnyy-kinofestival-262381579.html

Все фильмы к нам - в Тбилиси пройдет международный кинофестиваль

Все фильмы к нам - в Тбилиси пройдет международный кинофестиваль

Международный кинофестиваль, на котором будет представлено более 80 фильмов, пройдет в Тбилиси 5-12 декабря 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Международный кинофестиваль пройдет в Тбилиси 5 - 12 декабря.22-й по счету тбилисский кинофестиваль пройдет в оффлайн формате – в прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проходил онлайн.Грузинская актриса снялась в главной роли в сериале Netflix>>На этот раз организаторы подготовили большую программу - на фестивале будут представлены более 80 фильмов из таких стран, как Украина, Франция, Германия, Бельгия, Аргентина, Израиль и другие.Примечательно, что откроет фестиваль фильм - кандидат на премию "Оскар" от Грузии "Брайтон 4" грузинского режиссера Левана Когуашвили.Полнометражная лента уже имела успех на международных фестивалях. Одна из последних побед фильма - три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).В рамках кинопоказов будут продемонстрированы и другие обратившие на себя внимание грузинские фильмы, отмеченные на международных кинофестивалях. Один из них – "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе, который уже получил хорошую оценку международных кинокритиков и положительные отзывы многих иностранных СМИ.Также зрители смогут увидеть "Смерть Отара" - киноленту Сосо Блиадзе. Фильм ранее удостоился премии европейских кинокритиков Fedeora Award на 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в Чехии.Все кинопоказы состоятся в кинотеатре "Амирани" и кинотеатре Национального архива Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211105/gruzinskogo-soseda-pokazhut-na-kinofestivale-v-nyu-yorke-261827428.html

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