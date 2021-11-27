https://sputnik-georgia.ru/20211127/kevin-speysi-zaplatit-31-million-dollarov-iz-za-seks-skandala-262370188.html

Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов из-за секс-скандала

Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов из-за секс-скандала

Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик" 27.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Суд обязал американского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала "Карточный домик", в котором играл главную роль, из-за скандала с домогательствами.Отмечается, что решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. А в ноябре 2021-го суд отклонил апелляционную жалобу, поданную Спейси. Судебное разбирательство между киностудией и актером было закрытым.Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик".Теперь артист и его кинокомпания M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить компенсацию в размере $31 млн.Скандал вокруг актера разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.В том же году актера в общей сложности обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек.Netflix в результате отстранили актера от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.Читайте также:

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кевин спейси, шоу-бизнес