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https://sputnik-georgia.ru/20211127/kevin-speysi-zaplatit-31-million-dollarov-iz-za-seks-skandala-262370188.html
Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов из-за секс-скандала
Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов из-за секс-скандала
Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик" 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T11:00+0400
2021-11-27T11:00+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
кевин спейси
шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Суд обязал американского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала "Карточный домик", в котором играл главную роль, из-за скандала с домогательствами.Отмечается, что решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. А в ноябре 2021-го суд отклонил апелляционную жалобу, поданную Спейси. Судебное разбирательство между киностудией и актером было закрытым.Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик".Теперь артист и его кинокомпания M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить компенсацию в размере $31 млн.Скандал вокруг актера разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.В том же году актера в общей сложности обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек.Netflix в результате отстранили актера от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.Читайте также:
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кевин спейси, шоу-бизнес

Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов из-за секс-скандала

11:00 27.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкВизит актера Кевина Спейси в Москву
Визит актера Кевина Спейси в Москву - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик"
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Суд обязал американского актера Кевина Спейси заплатить 31 миллион долларов авторам сериала "Карточный домик", в котором играл главную роль, из-за скандала с домогательствами.
Отмечается, что решение судья принял еще в 2020 году, однако огласке оно было предано только сейчас. А в ноябре 2021-го суд отклонил апелляционную жалобу, поданную Спейси. Судебное разбирательство между киностудией и актером было закрытым.
Спейси признали виновным в нарушении контракта, заключенного со студией Netflix, создавшей "Карточный домик".
Теперь артист и его кинокомпания M. Profitt Productions и Trigger Street Productions должны выплатить компенсацию в размере $31 млн.
Скандал вокруг актера разгорелся после того, как в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил его в домогательствах во время съемок фильма, которые якобы имели место 30 лет назад, когда Рэппу было 14 лет. Спейси заявил, что не помнит подобного инцидента, но извинился и совершил каминг-аут.
В том же году актера в общей сложности обвинили в сексуальном насилии и домогательствах минимум 15 человек.
Netflix в результате отстранили актера от дальнейшего участия в "Карточном домике", в котором Кевин Спейси сыграл ведущую роль политика Фрэнка Андервуда. Производство шестого сезона было приостановлено.
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