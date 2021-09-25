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https://sputnik-georgia.ru/20210925/vyshel-treyler-skandalnoy-dokumentalnoy-kinokartiny-o-britni-spirs-259837317.html
Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс
Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс
Жизнь Бритни вновь в объективе СМИ, режиссеров и фанатов поп-звезды – теперь о знаменитости сняли целый фильм 25.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-25T22:59+0400
2021-09-25T22:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бритни спирс
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Появился первый трейлер документальной киноленты Netflix об известной американской певице Бритни Спирс – сам фильм покажут 28 сентября.Ожидается, что в долгожданной и уже скандальной картине, режиссером которой выступил Эрин Ли Карр, расскажут о нюансах правовых и этических вопросов опекунства отца над исполнительницей. Любопытно, что до публикации полноценного трейлера, как пишет издание The Guardian, появилось короткое видео с голосовым сообщением, которое Бритни оставила своему адвокату.Эта запись была сделана в января 2009 года. "Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства", – сказала в записи знаменитость.Сразу после головокружительного взлета музыкальной карьеры Бритни Спирс испытала и множество трудностей. Личная жизнь не заладилась, да и отношения с отцом дошли до суда. Разбирательства с опекунством и нервные срывы сильно истощили певицу, которая не раз заявляла, что не может "жить своей жизнью". Поклонники поп-дивы даже начали социальную кампанию с призывом "освободить Бритни". Сегодня жизнь звезды, кажется, налаживается. Ей повезло как в деле об опекунстве (отец отказался от прав на ее жизнь), так и на личном фронте. 39-летняя поп-исполнительница готовится к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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бритни спирс, зарубежные звезды

Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс

22:59 25.09.2021
441
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкКонцерт певицы Бритни Спирс
Концерт певицы Бритни Спирс - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
/
Перейти в фотобанк
Жизнь Бритни вновь в объективе СМИ, режиссеров и фанатов поп-звезды – теперь о знаменитости сняли целый фильм
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Появился первый трейлер документальной киноленты Netflix об известной американской певице Бритни Спирс – сам фильм покажут 28 сентября.
Ожидается, что в долгожданной и уже скандальной картине, режиссером которой выступил Эрин Ли Карр, расскажут о нюансах правовых и этических вопросов опекунства отца над исполнительницей. Любопытно, что до публикации полноценного трейлера, как пишет издание The Guardian, появилось короткое видео с голосовым сообщением, которое Бритни оставила своему адвокату.
Эта запись была сделана в января 2009 года. "Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства", – сказала в записи знаменитость.
Сразу после головокружительного взлета музыкальной карьеры Бритни Спирс испытала и множество трудностей. Личная жизнь не заладилась, да и отношения с отцом дошли до суда. Разбирательства с опекунством и нервные срывы сильно истощили певицу, которая не раз заявляла, что не может "жить своей жизнью". Поклонники поп-дивы даже начали социальную кампанию с призывом "освободить Бритни".
Сегодня жизнь звезды, кажется, налаживается. Ей повезло как в деле об опекунстве (отец отказался от прав на ее жизнь), так и на личном фронте. 39-летняя поп-исполнительница готовится к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари.
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