https://sputnik-georgia.ru/20210925/vyshel-treyler-skandalnoy-dokumentalnoy-kinokartiny-o-britni-spirs-259837317.html

Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс

Вышел трейлер скандальной документальной кинокартины о Бритни Спирс

Жизнь Бритни вновь в объективе СМИ, режиссеров и фанатов поп-звезды – теперь о знаменитости сняли целый фильм 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T22:59+0400

2021-09-25T22:59+0400

2021-09-25T22:59+0400

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бритни спирс

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Появился первый трейлер документальной киноленты Netflix об известной американской певице Бритни Спирс – сам фильм покажут 28 сентября.Ожидается, что в долгожданной и уже скандальной картине, режиссером которой выступил Эрин Ли Карр, расскажут о нюансах правовых и этических вопросов опекунства отца над исполнительницей. Любопытно, что до публикации полноценного трейлера, как пишет издание The Guardian, появилось короткое видео с голосовым сообщением, которое Бритни оставила своему адвокату.Эта запись была сделана в января 2009 года. "Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства", – сказала в записи знаменитость.Сразу после головокружительного взлета музыкальной карьеры Бритни Спирс испытала и множество трудностей. Личная жизнь не заладилась, да и отношения с отцом дошли до суда. Разбирательства с опекунством и нервные срывы сильно истощили певицу, которая не раз заявляла, что не может "жить своей жизнью". Поклонники поп-дивы даже начали социальную кампанию с призывом "освободить Бритни". Сегодня жизнь звезды, кажется, налаживается. Ей повезло как в деле об опекунстве (отец отказался от прав на ее жизнь), так и на личном фронте. 39-летняя поп-исполнительница готовится к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бритни спирс, зарубежные звезды