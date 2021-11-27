https://sputnik-georgia.ru/20211127/na-fone-slukhov-o-rasstavanii-ravshana-kurkova-opublikovala-redkie-snimki-syna-262339445.html

На фоне слухов о расставании Равшана Куркова опубликовала редкие снимки сына

На фоне слухов о расставании Равшана Куркова опубликовала редкие снимки сына

Актриса не спешила делиться фотографиями сына, до этого в ее Instagram-аккаунте было лишь одно фото Гаспара 27.11.2021, Sputnik Грузия

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равшана куркова

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Актриса Равшана Куркова поделилась редкими фото сына, рассказав о том, что малыш полгода находился вместе с ней в киноэскпедиции.Три месяца назад Равшана Куркова рассказала о том, что стала мамой летом прошлого года. Однако актриса не спешила делиться фотографиями сына, до этого в ее Instagram было лишь одно фото Гаспара.Но теперь Куркова поделилась серией снимков подросшего мальчика. На одном малыш держит в руках игрушечный трактор, сидя на коленях у мамы, на втором – смотрит на нее, сидя в автокресле, а на третьем, черно-белом снимке, Равшана, улыбаясь, держит на руках Гаспара."Все эти полгода Гаспар поддерживал маму на съемках и сразу влюбил в себя всю нашу команду", – написала 41-летняя актриса под фото, добавив хештеги #ВсеРадиЭтойУлыбки и #МаминоСчастье.Стоит отметить, что в последнее время в российских СМИ ходят слухи о расставании Равшаны Курковой и ее возлюбленного Сергея Амаряна. Отмечается, что пара рассталась уже несколько месяцев назад из-за измены Амаряна. Слухи ни одна из сторон пока не прокомментировала.Равшана Куркова рассказала о том, что стала мамой годом ранее в свой день рождения – 22 августа. Тогда актриса опубликовала первое фото своего сына, рожденного, предположительно, суррогатной матерью. Отцом ребенка является совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян.Читайте также:

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