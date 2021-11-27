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https://sputnik-georgia.ru/20211127/uspekhi-i-poteri-nakopitelnoy-pensionnoy-sistemy-v-gruzii-poslednie-dannye-262407122.html
Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные
Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные
Прибыльность Пенсионного фонда за период с января 2019 года по 30 июня 2021 года составила 24,5% 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T11:31+0400
2021-11-27T11:31+0400
экономика
общество
новости
грузия
пенсионная реформа
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Доходность вложений накопительной пенсии частично поглотила высокая инфляция и изменение курса лари, говорится в отчете Пенсионного агентства, представленного парламенту Грузии.Отчет работы Пенсионного агентства касается периода до 30 июня 2021 года.Согласно документу, прибыльность Пенсионного фонда за период с января 2019 года по 30 июня 2021 года составила 24,5% при уровне инфляции в 17,9% и девальвации лари на 18,24%.Общий объем пенсионных активов на 30 июня составил 1,89 миллиарда лари.К 30 июня активы в размере 1,6 миллиарда лари были размещены в восьми грузинских банках. Из них на 70,3% начисляется фиксированный процент, а на 29,7% - плавающий процент.В первой половине 2021 года инвестиционная служба агентства приобрела 10 депозитных сертификатов и долгосрочных вкладов общим объемом 288,2 миллиона лари. При этом, по данным агентства, по состоянию на 30 июня 83% активов размещены в банках с рейтингом BB- , 8% - с рейтингом - B+, а остальные – в банках с рейтингами "BB+", "BB" и "B".Кто копит пенсиюСистема накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,6 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет зачисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 19 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.Согласно отчету, к 30 июня в систему накопительной пенсии были подключены около 1,2 миллиона человек.В период же с 1 января по 30 июня из системы вышли чуть более 1 тысячи человек, из которых 281 уже воспользовался своей накопленной пенсией.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, общество, новости, грузия, пенсионная реформа

Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные

11:31 27.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Прибыльность Пенсионного фонда за период с января 2019 года по 30 июня 2021 года составила 24,5%
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Доходность вложений накопительной пенсии частично поглотила высокая инфляция и изменение курса лари, говорится в отчете Пенсионного агентства, представленного парламенту Грузии.
Отчет работы Пенсионного агентства касается периода до 30 июня 2021 года.
Согласно документу, прибыльность Пенсионного фонда за период с января 2019 года по 30 июня 2021 года составила 24,5% при уровне инфляции в 17,9% и девальвации лари на 18,24%.
Общий объем пенсионных активов на 30 июня составил 1,89 миллиарда лари.
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К 30 июня активы в размере 1,6 миллиарда лари были размещены в восьми грузинских банках. Из них на 70,3% начисляется фиксированный процент, а на 29,7% - плавающий процент.
В первой половине 2021 года инвестиционная служба агентства приобрела 10 депозитных сертификатов и долгосрочных вкладов общим объемом 288,2 миллиона лари.
"Мы воспользовались растущими процентными ставками на рынке и зафиксировали высокие фиксированные ставки, а на текущих прибыльных счетах сохранили плавающую ставку, которая в определенной части страхует инфляционный фон", - отмечается в отчете.
При этом, по данным агентства, по состоянию на 30 июня 83% активов размещены в банках с рейтингом BB- , 8% - с рейтингом - B+, а остальные – в банках с рейтингами "BB+", "BB" и "B".

Кто копит пенсию

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,6 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет зачисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 19 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.
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Согласно отчету, к 30 июня в систему накопительной пенсии были подключены около 1,2 миллиона человек.
В период же с 1 января по 30 июня из системы вышли чуть более 1 тысячи человек, из которых 281 уже воспользовался своей накопленной пенсией.
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