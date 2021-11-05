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Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика

Цены на какие товары выросли в Грузии – новая статистика

За год цены на продовольствие выросли на 18,4%, так же подорожал транспорт и коммунальные услуги 05.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Годовая инфляция (октябрь 2021 года к октябрю 2020 года) в Грузии составила 12,8%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на транспорт (19,6%), коммунальные услуги (11,8%), гостиницы и рестораны (11,2%) и здравоохранение (8,4%). В августе цены на продовольствие за год выросли на 18,4%. Больше всего подорожали овощи – 43,0%, растительное масло – 31,6%, хлеб и хлебопродукты – 19,4%, молоко и яйца – 18,2%, сахар – 18%.Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования неизменной >>В октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем 2021 года, уровень инфляции составил 1,3%. В сентябре месячная инфляция составляла 0,2%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах. "В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах. По предварительным оценкам, вклад этих экзогенных факторов в общую инфляцию составляет около восьми процентных пунктов.Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны >>"В 2021 году ожидается рост ВВП на 10 процентов, что в основном будет связано с сохранением фискальных стимулов, реализацией спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии, и недавней высокой процентной ставкой", – отмечет Нацбанк. Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк. Прогноз по уровню инфляции пока не утешительныйПо мнению Нацбанка, до конца года инфляция останется высокой. "В декабре этого года и январе-феврале следующего года годовая инфляция будет еще больше увеличиваться за счет эффекта от роста коммунальных субсидий", – говорится в заявлении регулятора. Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика >>В документе отмечается, что при прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна. Однако инфляционные риски сохраняются, и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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