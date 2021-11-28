https://sputnik-georgia.ru/20211128/kogda-pazl-slozhilsya-idealno-istoriya-odnogo-kovid-zarazheniya-262079629.html

Когда пазл сложился идеально: история одного ковид-заражения

Когда пазл сложился идеально: история одного ковид-заражения

Пандемия коронавируса смешала все карты в жизни одного грузинского паренька, строящего планы на светлое будущее, и вот какой выход он нашел 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T16:01+0400

2021-11-28T16:01+0400

2021-11-28T16:01+0400

грузия

аналитика

колумнисты

рассказы мариам сараджишвили

мариам сараджишвили

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Мамука, рослый 25-летний парень самой тривиальной наружности, не обремененной академическим образованием, стоял в очереди в их районную поликлинику. Впереди него было еще пять человек разного возраста. Быстрый тест на коронавирус занимал минут десять. Палочка с перышком в правую ноздрю, потом в левую, действие реактива, и в финале - запись в журнале, вне зависимости от того отрицательный или положительный результат.Мамука переминался с ноги на ногу и думал об одном – хоть бы его легкий насморк превратился в подтвержденный стопроцентный ковид и своим фактом решил бы его обоюдоострый вопрос. Потому что сам решить этот вопрос он не мог.Мамука занимался каратэ с детства и считал, что сделал правильный выбор жизненного пути. С учебой буксовал, в музыке бронтозавр на ухо наступил всеми четырьмя лапами, в изящных искусствах тоже был полный отстой без малейшего шанса продвижения. А в каратэ был одним из лучших. И тренер его готовил вполне нехилое будущее. Впереди маячили международные соревнования. Но для этого надо было привиться. Один маленький укольчик и все.В то же время священник, к кому Мамука ходил последние пять лет, был ярый антипрививочник. Он говорил об этом на проповедях, постил на Фейсбуке ролики про прививки и жидкую печать антихриста, которая через шприц угрожала Вечному Спасению.Мамука мучился с дилеммой и сам пугался своих мыслей. Международные соревнования – это деньги, никак их со счетов не скинешь, а с другой стороны – Вечное Спасение. "Не можете служить Богу и маммоне" (Мф. 6:24).Тем более священник не просто зависал на Фейсбуке, а имел за собой много реальных добрых дел: выслушивал часами исповеди, направлял, наставлял, доставал работу, мирил супругов и еще многое–многое другое.Было еще один немаловажный факт, связанный с духовником. Именно мамао (отец - на грузинском, примеч. ред.) познакомил Мамуку с Теей, и уже все у них было на мази. Тея просто бескрылый ангел, голубоглазая и светловолосая, улыбается так, что у Мамуки теплеет на сердце и любые проблемы тают, как вчерашний дым. Уже наметили свадьбу. И Мамука приглядел съемную однушку, чтобы с самого начала жить без разных советчиков и наблюдателей.Тея исповедовалась у того же мамао и находилась под его плотным влиянием. Они с Мамукой тоже обсуждали тему прививок, и Тея была непоколебима.Мамука кивал, пощипывая короткую бородку, которую стал отращивать с недавнего времени.- Вот я недавно видела, что говорили афонские старцы об антихристе. Все совпадает. Только в Грузию он не войдет, и это зависит от каждого из нас.Как раз за неделю до описываемого места событий позвонил тренер и в приказном порядке сообщил.- Срочно прививайся, и тогда твоя кандидатура утверждена в сборной. Туда непривитых не берут. Такое вот негласное указание. Потому что в любой момент должны быть готовы для выезда за границу.Хорошенькое дело "срочно". А с Теей как быть? Узнает она про прививку, и все, прощай любовь, будущее семейное гнездышко, и мамао прогонит с глаз долой.Мамука мучился, две ночи не спал и все же придумал выход: ему надо срочно подцепить коронавирус. Тогда прививка не нужна, а антитела будут в полном боевом порядке, и священник не запишет его в число слуг антихриста. Следовательно, и Тея не отвернет от него, Мамуки, своего прелестного личика.Мамука ходил по самым людным местам без маски, специально тусовался в вестибюлях больниц, но там все, как назло, даже носы из-под опостылевших намордников не высовывали. Выяснял также, кто недавно из друзей переболел ковидом, и напрашивался в гости. Выходило не по-людски.- Гио, иду к тебе завтра.- Э, стоп. Мы еще не все переболели. Даже соседей не впускаем.- Я все же приду! - настаивал Мамука.- Умоляю, не дай Бог заразишь, век себе не прощу. Тобой клянусь. Дверь не открою. Ты не знаешь, какая это мерзость ковид. У меня дядя на аппарате умер.- Ты понимаешь, я собираюсь жениться…- Тем более. Не пущу.Раз не вышло с больницами, Мамука зачастил в церкви, где масочный режим соблюдался спустя рукава. Стихарники так надоели ему замечаниями ("Выходи вон или маску надень"), что пришлось отставить и эту идею.Пошел на "Дизертирку" и стал крутиться около будок с мобильниками. Выходили продавцы, спрашивали:- Какую модель ищете?Мамука мычал что-то невразумительное.Прошелся туда обратно вдоль будок, пока один из клиентов заклеймил его презрением:- Ва, ходит туда – сюда, типа что-то ищет. В глазах уже рябит.Пришлось срочно сматывать удочки. Позорный вид, что ни говори.Мамука отправился сдавать бесплатный тест и заодно ознакомиться с дислокацией. Очередной экспресс-тест оказался отрицательным, зато в голове у Мамуки созрел план действий.…Тем временем подошла его очередь. Мамука уселся в кресло и подставил неправильно сросшийся нос после одного из боев.Девушка в голубой униформе пощекотала его носоглотку длинным тестером. Мамука оглушительно чихнул. Девушка инстинктивно отпрянула от предполагаемого источника заражения. Потом подошла, накапала реактив на взятую пробу. Села заполнять журнал приема.Мамука закричал:- Смотрите, мышь!!! - и ткнул пальцем на угол за спиной врача.- Уй!!! - девушка обернулась и стала искать глазами грызуна между ящиками.- Вон хвост торчит. Я вижу" - помогал Мамука со своего трона.Сам моментально выхватил из мусорного ведра с кучей использованных тестеров положительный и обменял пробы на желаемую, с двумя полосками. А то свой родной ждать смерти подобно.Мышь так и не нашлась, девушка понемногу успокоилась и вернулась к пробе, записала результат.- Вы инфицированы. Вам позвонит семейный врач и объяснит, что и как делать.Мамука вышел из лаборатории, несомый крыльями радости. Вот что значит просчитать все варианты для своего будущего счастья: и на соревнования он поедет, и в сроки укладывается, и с Теей все получится, и прививки с проклятым жидким чипом избежит. Пазл с кривокосым контуром сложился идеально!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

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Мариам Сараджишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23354/05/233540540_0:0:900:899_100x100_80_0_0_649e64417de96bbc5a0af910e8deaa5c.jpg

грузия, аналитика, колумнисты, рассказы мариам сараджишвили, мариам сараджишвили