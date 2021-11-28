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https://sputnik-georgia.ru/20211128/registratsiya-mopedov-i-kvadrotsiklov-stanet-obyazatelnoy-v-gruzii-262419468.html
Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии
Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии
Поправки в закон "О дорожном движении" были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T09:01+0400
2021-11-28T09:01+0400
общество
новости
грузия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.Как говорится в сообщении МВД, после вступления закона в силу владельцы мопедов и легких квадроциклов обязаны будут зарегистрировать транспортное средство. Это также возможно будет сделать через центры технического инспектирования (PTI).Ранее парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.Ограничения по возрастуСогласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла - с 17 лет.Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.Регуляции для мопедов и велосипедовСогласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше - 1,5 тысячи лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-gruzii-vvodyatsya-novye-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-mopedov-i-velosipedov-262134347.html
https://sputnik-georgia.ru/20210727/Shtrafy-za-vozhdenie-mopeda-v-netrezvom-vide-mogut-vyrasti-v-Gruzii-252438085.html
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общество, новости, грузия, грузинские дороги, машины и их водители

Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии

09:01 28.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliСервис быстрой доставки еды - курьер на мопеде
Сервис быстрой доставки еды - курьер на мопеде - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Поправки в закон "О дорожном движении" были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.
Как говорится в сообщении МВД, после вступления закона в силу владельцы мопедов и легких квадроциклов обязаны будут зарегистрировать транспортное средство. Это также возможно будет сделать через центры технического инспектирования (PTI).
Ранее парламент Грузии принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.
Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.

Ограничения по возрасту

Согласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.
Курьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
В Грузии вводятся новые правила дорожного движения для мопедов и велосипедов
17 ноября, 10:23
Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.
При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла - с 17 лет.
Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.

Регуляции для мопедов и велосипедов

Согласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.
Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.
Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.
Мотороллер припаркованный на улице - Sputnik Грузия, 1920, 27.07.2021
Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии
27 июля, 20:17
Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.
Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.
Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.
А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше - 1,5 тысячи лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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