https://sputnik-georgia.ru/20211128/saakashvili-nameren-prisutstvovat-v-zale-suda---rukovoditel-tsentra-empatiya-262429186.html

Саакашвили намерен присутствовать в зале суда - руководитель центра "Эмпатия"

Саакашвили намерен присутствовать в зале суда - руководитель центра "Эмпатия"

В Грузии не проводится многопрофильная реабилитация, которая необходима Саакашвили, заявила врач 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T20:41+0400

2021-11-28T20:41+0400

2021-11-28T21:32+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280719_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d564170568bc89c8c79544d1dd7ca8d5.jpg

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по-прежнему необходимо лечение в больнице, но он принял решение присутствовать на судебном процессе в понедельник, заявила руководитель реабилитационного центра "Эмпатия", врач Мариам Джишкариани после посещения пациента в Горийском военном госпитале."Он по-прежнему нуждается в стационарном лечении и реабилитации. Моя команда и я считаем тюремную систему несовместимой с состоянием здоровья Михаила Саакашвили", - сказала Джишкариани.По ее словам, длительное голодание привело к нейроэнцефалопатии. Кроме того, врач утверждает, что Саакашвили подвергался в тюрьме "пыткам"."Это довольно сложные диагнозы, требующие длительной стационарной реабилитации и лечения. Синдром рефединга еще не полностью восстановлен, при этом Михаил Саакашвили абсолютно осознанно принимает решения", - сказала Мариам Джишкариани.Также по ее словам, в Грузии не проводится многопрофильная реабилитация, которая необходима Саакашвили.Джишкариани выразила надежду на то, что решение о продолжении лечения пациента примет Европейский суд по правам человека.Судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года состоится в понедельник 29 ноября.Ранее Тбилисский городской суд аннулировал меру пресечения в виде ареста в отношении Саакашвили по данному делу. Судья пояснила свое решение тем, что заключенный уже отбывает срок в тюрьме по двум другим делам.Михаил Саакашвили пока не присутствовал ни на одном из прошедших процессах.Как заявил 22 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, если здоровье Саакашвили позволит, то его смогут доставить в зал заседаний.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября за несколько часов до выборов в органы местного самоуправления. В этот же день он объявил голодовку. Спустя 50 дней Минюст Грузии принял решение перевести Саакашвили в Горийский госпиталь из тюремной больницы в Глдани. После этого Саакашвили прекратил голодовку.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211126/ne-bolee-trekh-viziterov-v-den-kolichestvo-posetiteley-saakashvili-mozhet-sokratitsya-262399025.html

https://sputnik-georgia.ru/20211126/u-saakashvili-bylo-bolshe-posetiteley-chem-u-vsekh-zaklyuchennykh-pri-ego-vlasti---subari-262399988.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили