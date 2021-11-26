https://sputnik-georgia.ru/20211126/u-saakashvili-bylo-bolshe-posetiteley-chem-u-vsekh-zaklyuchennykh-pri-ego-vlasti---subari-262399988.html

У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари

У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари

Экс-президент выдвинул ультиматум - прекратит лечение, если к нему не будут пускать депутатов 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T19:11+0400

2021-11-26T19:11+0400

2021-11-26T19:11+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было больше посетителей, чем у остальных заключенных за девять лет его правления, так один из лидеров "Грузинской мечты" Созар Субари прокомментировал ультиматум экс-президента.Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы>>Саакашвили, который лечится в больнице после 50-дневной голодовки, заявил, что прекратит лечение, если к нему не пустят депутатов парламента.Саакашвили в данный момент находится в Горийском госпитале, на который не распространяются правила для заключенных, которыми экс-президент пользовался в руставской тюрьме и тюремной клинике.К Саакашвили как к заключенному могут в любое время входить Народный защитник, представитель посольства Украины и его адвокаты.Кроме того, экс-президента навещали родственники и депутаты парламента Грузии от партии "Единое национальное движение". Последние заходили с разрешения председателя парламента Кахи Кучава.Саакашвили нелегально вернулся на родину из Украины 29 сентября, а 1 октября был арестован в Тбилиси. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Он приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, созар субари, возвращение и арест саакашвили