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https://sputnik-georgia.ru/20211126/ne-bolee-trekh-viziterov-v-den-kolichestvo-posetiteley-saakashvili-mozhet-sokratitsya-262399025.html
"Не более трех визитеров в день" - количество посетителей Саакашвили может сократиться
"Не более трех визитеров в день" - количество посетителей Саакашвили может сократиться
Врачи рекомендуют ограничить количество посетителей заключенного Саакашвили в больнице 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T18:38+0400
2021-11-26T18:56+0400
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созар субари
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Желательно, чтобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещали не более трех человек в день, заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в военном госпитале в Гори. Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября, и прекратил ее спустя 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в военный госпиталь в ночь на 20 ноября.Кто именно может зайти к пациенту - решать уже не медикам, сказала Гиоргадзе. По ее словам, анализы Саакашвили постепенно приходят в норму и пациент следует указаниям врачей."Мы уже прошли 99 процентов процесса постголодания. Прошли мирно, без всяких эксцессов", - отметила Гиоргадзе.Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы&gt;&gt;В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что у заключенного Саакашвили достаточное количество посетителей."Менее чем за два месяца у Саакашвили побывало больше посетителей, чем у всех заключенных вместе взятых в течение девяти лет его правления. У него достаточно посетителей", - заявил депутат от парламентского большинства Созар Субари на брифинге.Накануне стало известно заключение группы врачей, созванной Народным защитником Грузии, в котором говорится, что состояние Саакашвили стабильное, а жизненные параметры в пределах нормы.После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. На рассмотрении суда находятся еще три дела против Саакашвили, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211126/gruppa-spetsialistov-ombudsmena-gruzii-otsenila-sostoyanie-zdorovya-saakashvili-262383691.html
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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта, созар субари, возвращение и арест саакашвили

"Не более трех визитеров в день" - количество посетителей Саакашвили может сократиться

18:38 26.11.2021 (обновлено: 18:56 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили на площади Свободы 8 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Врачи рекомендуют ограничить количество посетителей заключенного Саакашвили в больнице
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Желательно, чтобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещали не более трех человек в день, заявила врач-эндокринолог, член медицинского консилиума Элене Гиоргадзе после осмотра пациента в военном госпитале в Гори.
Саакашвили объявил голодовку в день своего ареста, 1 октября, и прекратил ее спустя 50 дней, сразу после перевода из тюремной клиники в военный госпиталь в ночь на 20 ноября.

"Я всех попросила – его юристов, друзей, членов семьи, чтобы они дали мне две недели, чтобы поставить этого человека на ноги. Если вы действительно заботитесь о нем и его здоровье, дайте нам, врачам, немного времени - две недели… Мы попросили, чтобы не было более трех визитеров в день", - заявила Гиоргадзе журналистам.

Кто именно может зайти к пациенту - решать уже не медикам, сказала Гиоргадзе.
По ее словам, анализы Саакашвили постепенно приходят в норму и пациент следует указаниям врачей.
"Мы уже прошли 99 процентов процесса постголодания. Прошли мирно, без всяких эксцессов", - отметила Гиоргадзе.
Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы>>
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" считают, что у заключенного Саакашвили достаточное количество посетителей.
"Менее чем за два месяца у Саакашвили побывало больше посетителей, чем у всех заключенных вместе взятых в течение девяти лет его правления. У него достаточно посетителей", - заявил депутат от парламентского большинства Созар Субари на брифинге.
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Накануне стало известно заключение группы врачей, созванной Народным защитником Грузии, в котором говорится, что состояние Саакашвили стабильное, а жизненные параметры в пределах нормы.
После завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в городе Рустави, где он продолжит отбывать наказание по двум уголовным делам в виде лишения свободы на 6 лет. Отсчет срока идет с момента его задержания 1 октября этого года.
Не исключено, что срок заключения экс-президента вырастет. На рассмотрении суда находятся еще три дела против Саакашвили, максимальный срок по одному из них составляет 9 лет.

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