Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211128/sostoyanie-postradavshego-vo-vremya-obvala-na-shakhte-v-tkibuli-ostaetsya-tyazhelym-262422922.html
Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T12:31+0400
2021-11-28T12:31+0400
происшествия
новости
грузия
шахта
ткибули
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24890/36/248903692_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cda2781d59c073db653a3919dce1c91d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состояние 65-летнего жителя Ткибули, которого удалось извлечь живым из-под завалов после обрушения на шахте, остается тяжелым.Обвал шахты в Ткибули (Имерети) произошел во время укрепительных работ в субботу во второй половине дня. Под землей оказалось два человека. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.Пострадавший был доставлен в одну из клиник Кутаиси.Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым &gt;&gt;"Шахтер Виталий Турдиладзе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания", - заявил врач клиники Давид Джанашия в эфире Первого канала.Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания.Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым &gt;&gt;Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
ткибули
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24890/36/248903692_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_801ceb8834e7c1301bb79158e27eca7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, шахта, ткибули

Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым

12:31 28.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких в больнице
Аппарат искусственной вентиляции легких в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состояние 65-летнего жителя Ткибули, которого удалось извлечь живым из-под завалов после обрушения на шахте, остается тяжелым.
Обвал шахты в Ткибули (Имерети) произошел во время укрепительных работ в субботу во второй половине дня. Под землей оказалось два человека. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.
Пострадавший был доставлен в одну из клиник Кутаиси.
Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым >>
"Шахтер Виталий Турдиладзе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания", - заявил врач клиники Давид Джанашия в эфире Первого канала.
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания.
Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым >>
Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:31Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма "омикрон"
13:29"Благополучия и счастья" - премьер Грузии поздравил иудеев с Ханукой
12:31Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
11:31Семья отравилась угарным газом на западе Грузии
10:57Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 333
10:16Землетрясение произошло на курорте в Западной Грузии
09:01Регистрация мопедов и квадроциклов станет обязательной в Грузии
ВчераВОЗ назвала наиболее вероятную версию происхождения омикрон-штамма коронавируса
ВчераСпасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
ВчераЭпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
ВчераПоезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
ВчераВ Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
ВчераСборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы
ВчераГрузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи
ВчераВ Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
ВчераДень матери 2021: поздравления, традиции и история праздника
ВчераВыжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику
ВчераОппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
ВчераОмикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии
ВчераСпасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым