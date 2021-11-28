https://sputnik-georgia.ru/20211128/sostoyanie-postradavshego-vo-vremya-obvala-na-shakhte-v-tkibuli-ostaetsya-tyazhelym-262422922.html
Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T12:31+0400
2021-11-28T12:31+0400
2021-11-28T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состояние 65-летнего жителя Ткибули, которого удалось извлечь живым из-под завалов после обрушения на шахте, остается тяжелым.Обвал шахты в Ткибули (Имерети) произошел во время укрепительных работ в субботу во второй половине дня. Под землей оказалось два человека. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.Пострадавший был доставлен в одну из клиник Кутаиси.Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым >>"Шахтер Виталий Турдиладзе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания", - заявил врач клиники Давид Джанашия в эфире Первого канала.Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания.Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым >>Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, шахта, ткибули
Состояние пострадавшего во время обвала на шахте в Ткибули остается тяжелым
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания
ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Состояние 65-летнего жителя Ткибули, которого удалось извлечь живым из-под завалов после обрушения на шахте, остается тяжелым.
Обвал шахты в Ткибули (Имерети) произошел во время укрепительных работ в субботу во второй половине дня. Под землей оказалось два человека. После семичасовой спасательной операции одного из мужчин удалось извлечь живым. Второй был найден уже мертвым.
Пострадавший был доставлен в одну из клиник Кутаиси.
"Шахтер Виталий Турдиладзе находится в реанимации и подключен к аппарату искусственного дыхания", - заявил врач клиники Давид Джанашия в эфире Первого канала
.
Пациент поступил в медицинское учреждение с ушибами легких и грудной клетки, а также с синдромом длительного сдавливания.
Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури, которыми управляет горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь", ред.). Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серии аварий. Тогда по разным причинам погибли рабочие.
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