https://sputnik-georgia.ru/20211129/saakashvili-budet-prisutstvovat-na-sude---na-meste-mobilizovany-sily-mvd--262434594.html

Саакашвили будет присутствовать на суде - на месте мобилизованы силы МВД

Саакашвили будет присутствовать на суде - на месте мобилизованы силы МВД

ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, предположительно, доставили в Тбилисский городской суд, где должен состояться очередной... 29.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-29T10:31+0400

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новости

грузия

михаил саакашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 29 ноя — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, предположительно, доставили в Тбилисский городской суд, где должен состояться очередной процесс по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".В специальной пенитенциарной службе подтвердили лишь то, что Саакашвили будет присутствовать на суде. Территорию у суда охраняют усиленные наряды полиции.У Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари>>Кроме того, на месте продолжают собираться соратники Саакашвили, члены главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также их сторонники. Михаил Саакашвили был арестован 1 октября, за день до выборов в органы местного самоуправления. В тот же день он объявил голодовку, которую прекратил лишь спустя 50 дней, после того, как его перевезли из тюремной больницы в горийский госпиталь.Саакашвили заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили является фигурантом трех дел.В понедельник суд рассматривает дело о жестоком разгоне акции оппозиции 7 ноября 2007 года, вторжении и погроме в телекомпании "Имеди" и захвате имущества его владельца – покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Дело было раскрыто в июле 2014 года, спустя почти два года после прихода к власти "Грузинской мечты". Оно охватывает 103 тома и сотни свидетелей.Бывшему президенту Грузии предъявлено обвинение по части три статьи 333 Уголовного кодекса "Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав физического или юридического лица, общества или государства". Она предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.По данным следствия, 7 ноября 2007 года, на основании приказа Саакашвили, силы МВД разогнали с использованием нелетального оружия митингующих на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике.После разгона многотысячной акции протеста в центре Тбилиси спецназ и представители других подразделений МВД ворвались в здание телеканала "Имеди".Позже, по данным следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211125/net-neobkhodimosti---glava-minzdrava-gruzii-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-262365877.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд