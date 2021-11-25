https://sputnik-georgia.ru/20211125/net-neobkhodimosti---glava-minzdrava-gruzii-ob-otpravke-saakashvili-na-lechenie-za-granitsu-262365877.html

Нет необходимости - глава Минздрава Грузии об отправке Саакашвили на лечение за границу

Нет необходимости - глава Минздрава Грузии об отправке Саакашвили на лечение за границу

Министр здравоохранения уверяет, что у грузинских врачей достаточный опыт в лечении таких пациентов, как экс-президент Грузии 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T16:18+0400

2021-11-25T16:18+0400

2021-11-25T16:39+0400

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екатерина тикарадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Состояние здоровья заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили значительно улучшилось и нет никакой необходимости отправлять его на лечение за границу, заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, отвечая на вопросы журналистов.Вице-спикер парламента Грузии: Саакашвили не избежать тюрьмы>>О возможной необходимости перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в заграничную клинику заявил его адвокат Бека Басилая. По его словам, если консилиум центра "Эмпатия" придет к заключению, что в Грузии нет высокотехнологической клиники для лечения такого пациента, как Саакашвили, защита предпримет ряд юридических шагов.По словам главы Минздрава, на сегодняшний день Саакашвили - терапевтический пациент.Тикарадзе также отметила, что заключения и рекомендации врачей часто расходятся, поскольку некоторые из них "ставят диагнозы, не видя пациента".По поводу того, когда к Саакашвили пустят руководителя реабилитационного центра "Эмпатия", врача Мариам Джишкариани, Тикарадзе сказала, что это не ее компетенция и такие вопросы решает Специальная пенитенциарная служба.Джишкариани уже посещала Саакашвили, когда тот находился в глданской тюремной больнице в Тбилиси. Согласно ее тогдашнему заключению, состояние экс-президента было критическим, и она настаивала на его переводе в гражданскую клинику.Ранее о том, что Саакашвили быстрее и лучше восстановится после 50-дневной голодовки за границей заявил депутат парламента Грузии, лидер партии "Новый политический центр - Гирчи" Яго Хвичия.Третий президент Грузии нелегально прибыл в Грузию из Украины 29 сентября и 1 октября был арестован. В тот же день он объявил голодовку и прекратил ее лишь 50 дней спустя, после того, как его этапировали из тюремной больницы в военный госпиталь.Саакашвили заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам - о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще три дела против него в стадии судебного рассмотрения. Это дело о силовом разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении государственной границы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, минздрав грузии, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили